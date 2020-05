Reprueba el PAN el programa Hoy no circula de Puebla, pero lo impulsa en Tamaulipas

El PAN inició acciones jurídicas para echar abajo el Hoy no circula que decretó el gobierno de Puebla como medida para reducir la movilidad vehicular y, con esto, los contagios de coronavirus (Covid–19), pero en Tamaulipas el partido de derecha implementó esa misma acción a través de su gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Ante la contradicción, la presidente del PAN poblano, Genoveva Huerta Villegas, matizó las críticas que ha lanzado contra la administración estatal de Morena por hacer uso de ese programa.

“Lo que nosotros aquí señalamos es que en Puebla (las medidas) no se hacen con estudios, no se hacen argumentando, no se hacen con una lógica”, alegó la dirigente partidista, quien fue sancionada la semana pasada con el envío de su camioneta al corralón, por infringir el Hoy no Circula.

Huerta abordó el tema en una conferencia de medios en línea, en la que dio a conocer que el Comité Directivo Estatal (CDE) a su cargo puso a disposición de la ciudadanía formatos con los cuales podrá promover juicios de amparo contra el programa para hacer uso de sus vehículos cualquier día de la semana.

El programa está vigente en Tamaulipas desde abril

El panista Francisco Javier García decretó el “Doble no circula” en Tamaulipas el 23 de abril pasado en las ciudades de Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo.

“Esta medida se aplicará para los vehículos nacionales y extranjeros, según el día que corresponda a la terminación de la placa, con excepción de situaciones de urgencia, vehículos oficiales o de dependencias gubernamentales, el transporte de productos agrícolas, pesqueros, pecuarios o agroindustriales, así como para el transporte y circulación del personal médico y sanitario debidamente acreditados”, señala el decreto.

Según el artículo primero transitorio del decreto, que se puede consultar en la página de internet del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, la medida estará vigente hasta el 30 de mayo, con el fin de reducir la transmisión del Covid–19.

En Puebla el programa se implementó el 11 de mayo

En Puebla, el Hoy no circula se encuentra vigente desde el 11 de mayo pasado y se mantendrá el resto de la emergencia sanitaria en 21 municipios de Puebla, incluida Puebla capital y los conurbados a ésta de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc, Cuautlancingo y Ocoyucan.

También abarca a Acatlán, Atlixco, Coronango, Ciudad Serdán, Chignahuapan, Huauchinango, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán, Xicotepec y Zacatlán.

Los infractores del hoy no circula no pagan multa pero sí absorben el costo del arrastre de su vehículo y el día de corralón, el cual puede ir de 596 a 967 pesos, de acuerdo con el tabulador de precios que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).