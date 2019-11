Impide PAN y José Juan Espinosa la creación del Instituto de Pueblos Indígenas, denuncia Josefina García

La presidente de la mesa directiva del Congreso de Puebla, Josefina García Hernández, denunció que los diputados del PAN y el legislador del PT José Juan Espinosa Torres impidieron la creación del Instituto de los Pueblos Indígenas en un ánimo de paralizar el trabajo parlamentario, cuando urge la aprobación del organismo para que alcance presupuesto en 2020.

En entrevista con La Jornada de Oriente, la representante popular del PRI, que ha dedicado toda su carrera política a la defensa de esas comunidades, hizo un llamado a sus pares a actuar con responsabilidad y dejar de lado los protagonismos en el debate legislativo.

De paso, recordó que el instituto propuesto ya cuenta con el aval de los representantes de los pueblos originarios del estado, gracias a la consulta que abrió el Congreso el 14 de noviembre pasado, por lo que no existen motivos para retrasar por más tiempo la discusión del tema.

Espinosa y García se enfrentan en el pleno

El llamado de atención de Josefina García tiene su origen en la confrontación que se registró ayer en el Congreso, en el marco de la sesión pública en la que se designó al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Luego de que la Comisión de Asuntos Indígenas dictaminó la creación del instituto en la materia como factible de ser aprobada, Josefina García propuso al pleno incorporar el tema en el orden del día para ser votado por urgente y obvia resolución. El planteamiento se aprobó sin objeción.

Minutos después, en medio del debate que se abrió sobre la selección del auditor del estado, José Juan Espinosa pidió la palabra para increpar, desde su curul, a la presidente de la mesa directiva.

El legislador del PT dijo que el dictamen no requería ser tratado con urgencia, por lo que presumió que se pretendía someter a votación como parte de una negociación política cuya finalidad no supo precisar.

Ante la insistencia de Espinosa por que diera una explicación, Josefina García manifestó visiblemente molesta: “La creación del instituto es un tema que hemos traído semanas atrás en materia de pueblos indígenas y respondo con claridad: solicitamos que se incorporara ese dictamen y no es a cambio de una negociación como usted lo refiere, está muy equivocado (…) qué lástima que usted contemple a los pueblos indígenas como un tema que no es urgente en su agenda, que lástima me da esa actitud suya, porque los pueblos indígenas, con quienes hemos dado la batalla, es un sector de la población con quienes todos y cada uno de nosotros tenemos una deuda histórica”.

La reprimenda pública que recibió Espinosa se ganó el aplauso de la mayoría de los integrantes del Congreso, ante lo cual el legislador petista insistió: “esto lo único que demuestra es lo que dije, esto no es de urgente ni obvia resolución, es de urgente y obvia negociación”.

Su objetivo es ensuciar y enturbiar, lamenta

Josefina García reconoció a este diario que le tomó por sorpresa el señalamiento del petista porque jamás imaginó que el tema se pudiera prestar “a esas interpretaciones”. De paso, explicó que decidió retirar el dictamen debido a que la bancada del PAN, “en un esquema de atorarlo más”, solicitó minutos después que diera lectura completa al documento y expusiera al pleno las razones por las cuales decidió someterlo a votación.

De no haber retirado la propuesta, prosiguió la presidente de la mesa directiva, Espinosa y los legisladores de Acción Nacional la habrían “ensuciado” y “enturbiado”, pues ya había dejado clara su intención de politizarla por su inconformidad con el proceso de selección del auditor del estado.

“El llamado es a que dejen de generar protagonismo y se concentren en la labor y responsabilidad que cada uno tiene”, agregó al tiempo de anunciar que subirá el tema a debate en la sesión siguiente.

“No pasa nada, me queda claro. Si los pueblos indígenas han esperado más de 500 años para que los atiendan, yo creo que retrasar algunos días la creación del instituto para que en la próxima sesión se pueda incorporar no provocará ningún problema. Confío en que los grupos legislativos se unan a la causa y juntos busquemos que se le asigne el presupuesto correspondiente”, expresó