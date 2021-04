PAN deja solos a sus candidatos en la capital por arropar a priistas y perredistas del interior del estado

En los primeros días de la campaña electoral de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD), la presidente estatal de Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, se ha ausentado de las actividades organizadas por los candidatos a diputados federales de su partido en Puebla capital Mario Riestra Piña y Ana Teresa Aranda Orozco, quienes han sido críticos de su gestión.

En cambio, ha optado por viajar al interior del estado para apoyar a los abanderados del PRI y el PRD de los distritos de Teziutlán, Ciudad Serdán y Huachinango, Sandra Montalvo Domínguez, Delfina Pozos Vergara y Karla Martínez Lechuga, respectivamente.

Entrevistada para el programa Las Reporteras de La Jornada de Oriente, Aranda confió en que Huerta se sume a las actividades proselitistas del municipio de Puebla, donde se encuentran en juego cuatro posiciones de la Cámara de Diputados, “porque estamos haciendo un esfuerzo y es un esfuerzo que tiene que ser compartido”.

Diferencias evidentes

La campaña de Va por México arrancó en Tepeaca en los primeros minutos del domingo 4 de abril en torno al candidato de esa demarcación, Jesús Morales Rodríguez, sobrino del exgobernador del PRI Melquiades Morales Flores, quien congregó a los dirigentes Genoveva Huerta, Néstor Camarillo Medina del tricolor y Carlos Martínez Amador del PRD.

Karla Martínez, hija del líder del sol azteca y militante de ese instituto político, consiguió el respaldo de los tres dirigentes el lunes pasado, en un acto público donde se dejó ver el abanderado a diputado estatal del albiazul por Huachinango, Kevin Vargas Martínez, cuñado de Genoveva Huerta.

El único acto donde la dirigente del PAN poblano hizo presencia en la capital, desde el inicio del periodo de promoción, fue la inauguración de la casa de campaña de la candidata del distrito federal 11, Carolina Beauregard Martínez, quien es cercana a la lideresa albiazul.

Aunque ayer estuvo en el municipio de Puebla, Genoveva Huerta optó por mandar a la secretaria de Estudios, Formación e Identidad del Comité Directivo Estatal (CDE), Rocío Aguilar Nava, como representante en la apertura de la casa de campaña Mario Riestra, abanderado por el distrito 12 que forma parte de un grupo político distinto al de Huerta.

Huerta también hizo vacío en los dos actos proselitistas que han realizado de manera conjunta los cuatro candidatos a diputados federales de Va por México en la capital, incluida la priista que disputa el distrito 06, Xitlalic Ceja García. El primero se efectuó el 5 de abril frente al hospital de San Alejandro; y el segundo ayer, en el zócalo de Puebla.

Ana Teresa Aranda, candidata del distrito 09, consideró comprensible la ausencia de la dirigente panista en los primeros días de promoción en la capital, pues son muchos los postulantes que piden la presencia de los dirigentes de la coalición.

“En cuanto puedan se van a descolgar, espero en dios, porque estamos haciendo un esfuerzo y es un esfuerzo que tiene que ser compartido, pero también me queda claro que la que tiene que echarle los kilos para ganar soy yo (…) si no me acompañan lo voy a agradecer, sino me acompañan, también”, expresó Aranda.