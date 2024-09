PAN de Atlixco no respalda a regidor destituido del cabildo: Patricia Hidalgo 

Atlixco. Patricia Hidalgo Elguea, militante local del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció este martes sobre la reciente destitución del Cabildo del hoy ex regidor José Espinosa Ángel quien presuntamente estaría del lado de ese instituto político.

Patricia Hidalgo Elguea, militante local del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció este martes sobre la reciente destitución del Cabildo del hoy ex regidor José Espinosa ÁngelCabe mencionar, el ex funcionario enfrenta dos expedientes por la sustracción ilegal de un vehículo del Ayuntamiento y por la negativa a presentar su declaración patrimonial.

Hidalgo Elguea, exdiputada local e integrante del comité municipal, de entrada dejó en claro: “Espinosa Ángel nunca representó los intereses del partido en el Cabildo”.

¿Cuál fue el vínculo de José Espinosa con el PAN?

Según Patricia Hidalgo, el ex regidor ocupó la segunda posición en la planilla del ex candidato a la alcaldía Guillermo Velázquez Gutiérrez, quien perdió la contienda.

“Nosotros también creímos era regidor del PAN. Desde la dirigencia estatal y local intentamos contactarlo e incorporarlo, pero nunca recibimos respuesta”, explicó.

Además la falta de participación en las capacitaciones y convocatorias del partido dejó en evidencia Espinosa no tenía interés en sumarse activamente. “Nunca se acercó al PAN para aclarar si pertenecía o no a nuestro partido”, agregó la ex diputada.

El PAN no emitirá postura oficial sobre la destitución de José Espinosa

Porque José Espinosa Ángel no era militante del PAN, el partido no emitirá una postura oficial sobre su destitución e inhabilitación, recalcó Hidalgo Elguea.

Señaló a pesar de la complicada situación sería importante conocer la versión de Espinosa Ángel para entender su problema, más allá del ruido mediático actual. “Y en medio de todo esto sin duda estará tomando medidas para su defensa”, concluyó Patricia Hidalgo.