Palestina, resistencia en contra del olvido

El pasado 7 de octubre las Brigadas de Ezzeldin Al-Qasam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica en Palestina HAMAS, realizó un operativo militar en territorio ocupado por Israel al que llamó Operación diluvio de Al-Aqsa. HAMAS afirmó que decidió realizar la acción en octubre de 2023 debido a distintas vejaciones, por ejemplo responder a los asesinatos de las fuerzas de defensa de Israel y de los colonos judíos en contra de la población desarmada de Palestina, manifestarse en contra de la incursión que decenas de judíos colonos realizaron el 26 de septiembre de 2023 vandalizando la mezquita al-aqsa de Jerusalén, faltando al respeto a la tradición islámica −en un video de la agencia de Noticias Nova se puede observar a los colonos bailando y pisando las tumbas que alberga la mezquita− (Agencia de Noticias Nova, 26 de septiembre 2023). Esta acción de resistencia armada por parte de HAMAS marcó un antes y un después en la larga lucha en contra de la ocupación. Me gustaría señalar tres aspectos que se han desencadenado a partir del 7 de octubre.

El primero se refiere a la campaña mediática a nivel global en contra del Movimiento de Resistencia Islámica y de la lucha del pueblo palestino. El analista Osvaldo Tcherkaski, en su obra La ocupación. Información y Guerra, cita la declaración del fundador del Canal de Televisión de Estados Unidos CNN, Ted Turner respecto a que “el 90% de lo que la gente lee, ve y escucha está en manos de cinco compañías”, General Electric que controla la cadena de noticias estadounidense NBC, la empresa Viacom que controla CBS televisión abierta en Estados Unidos, Disney propietaria de ABC, una de las cuatro cadenas de televisión y radiodifusión más grande de Estados Unidos, y la propia CNN (Tcherkaski, 2003, 184). El papel de los medios de comunicación, para el caso que aquí analizamos, ya sea internet, radio o televisión, ha consistido en borrar la historia de la ocupación sionista de Palestina –el sionismo es una ideología que justifica el despojo de la tierra de otros pueblos que no son judíos y que viven en Palestina y Medio Oriente−. La mayoría de las noticias sobre Operación diluvio de Al-Aqsa en el territorio ocupado de Palestina no mostraron la historia de ocupación desde hace 75 años, informaron como si el conflicto hubiera surgido el 7 de octubre 2023 con HAMAS atacando indiscriminadamente a la población de Israel.

El segundo aspecto que me gustaría abordar se refiere a las razones históricas que motivaron las acciones de HAMAS, éstas fueron una respuesta al insostenible nivel de vida que dos millones de personas sufren en un espacio de 45 km2, la mitad de ellos menores de edad –para comprender la densidad poblacional basta con decir que la alcaldía Miguel Hidalgo tiene una superficie equivalente a la de Gaza 45.99km2–. En esa cárcel a cielo abierto, desde hace 16 años existe un bloqueo por parte de Israel, que no permite la entrada de medicamentos, suministros básicos, uso limitado de energía eléctrica así como de servicios de agua potable. En 2022 ganó las elecciones en Israel un gobierno de ultraderecha lo que se tradujo en asesinatos y acoso a la comunidad palestina de Gaza y Cisjordania. Antes del 7 de octubre denuncia la Agencia de Periodismo Internacional Alternativo que “más de 200 palestinos fueron asesinados (incluyendo 48 niños y niñas) más de 450 viviendas fueron destruidas […] 5200 personas detenidas entre 170 niños y adolescentes” (PIA, octubre de 2023). Este tipo de información es la que omiten la mayoría de los medios de comunicación.

En tercer lugar, la mal llamada Guerra de Israel, en respuesta a las acciones de la resistencia palestina del 7 de octubre, ha generado varias críticas y movilizaciones a nivel planetario pues más que una guerra, es una matanza sistemática en contra de una población desarmada, es decir, un genocidio. El monitor de derechos humanos Euro-Med reportó que para el 20 de noviembre de 2023 los ataques israelíes hacia Gaza habían cobrado la vida 7208 niños; 3716 mujeres, 33830 heridos; 206 médicos y enfermeras asesinados y 236 heridos; 60 periodistas asesinados; 135 lugares donde se refugiaba la prensa y trabajadores de la ONU destruidos, 56450 casas destruidas en su totalidad; 162950 casas destruidas parcialmente; 253 escuelas dañadas; 954 empresas destrozadas y 80 mezquitas destruidas.

La única solidaridad real ante este genocidio ha sido la movilización social que busca presionar a los gobiernos locales para que rompan relaciones con Israel. México no ha sido la excepción, colectivos y organizaciones sociales han realizado marchas, mítines y actividades culturales para solidarizarse con Palestina. Sin embargo, aún no se vislumbra un cese al fuego por parte de Israel, a pesar de haber pactado y extendido una tregua, lo que implica redoblar esfuerzos y continuar con la larga lucha a es cala mundial en contra del colonialismo sionista. Viva Palestina Libre.

Cuando se junta el hambre con las ganas de comer, desaparecen damnificados y daños

¿Desaparecer… así nomás? Parte 18.

Yiria Escamilla

El hambre

De acuerdo con el Gobierno, y a más de un mes del paso del huracán Otis (25 de octubre) en la región costera de Guerrero, se iniciarán en Acapulco y Coyuca de Benítez, la entrega de 8 mil pesos por cada familia damnificada como apoyo para limpieza de viviendas a más de 250 mil familias. Hasta el 23 de noviembre fueron censados 322 mil 129 casas y locales afectados… entonces, ¿dónde queda la diferencia de 100 mil?

Del 29 de noviembre al 8 de diciembre, será entregado el apoyo sin intermediarios, es decir, sin organización comunitaria, solo de manera individual. Posteriormente, se darán cuponeras para reconstruir sus casas, así como vales de despensa y habrá puntos de entrega con materiales de construcción a precios bajos. Además, se proporcionará un vale especial para la adquisición de paquetes de enseres domésticos, destinados a aquellos cuyos bienes han sido más afectados, no a todos. Bueno, eso dicen.

La Secretaría de Bienestar ha estimado que 222,000 viviendas afectadas, de las que cerca de 50,000 serían pérdida total. Y cuenta con un presupuesto de 61,313 millones de pesos (más de 3,400 millones de dólares) para las reparaciones y apoyos sociales en Guerrero. Cantidad insuficiente, ya que se calcula que la cifra real requeriría más del 300 por ciento de lo presupuestado.

La realidad es que cientos de personas se han manifestado para exigir que el gobierno contabilice sus casas y puedan recibir un apoyo para reconstruirlas. Los afectados, declararon que “somos del segundo bloque del censo de viviendas y no fuimos atendidos por la autoridad, la cual se manejó con una gran demagogia ya que las autoridades anunciaron que el censo había concluido (López Obrador anunció que concluyó el 30 de noviembre)”, y sostuvieron que hay alrededor de 100 mil viviendas que no fueron contabilizadas, por lo que no hay un censo real. Todo para intentar recibir un máximo de 60 mil pesos por familia, aunque sea pérdida total.

Las ganas de comer

El caso de las cosechas en la zona es devastador porque “el 70% de los cultivos sembrados en Guerrero se encuentran en riesgo de perderse ya que, hasta el 30 de septiembre pasado, antes del impacto del huracán Otis, de las 759,492.43 hectáreas sembradas para el año, 29.1% del total (221,069.79) habían sido cosechadas. Casi la totalidad del 70% de los cultivos pendiente de cosecha se ubican en los 47 municipios guerrerenses que habían sido declarados, en un inicio, como en emergencia. Acapulco y Coyuca de Benítez, las zonas tal vez más afectadas por el fenómeno natural contaban, hasta septiembre pasado, con 64,468.29 hectáreas sembradas y 27,980 (43%) cosechadas.” Guerrero es un importante productor de mango, sobre todo el caso en Coyuca de Benítez, donde es daño es casi total.

De censos, ni hablamos, para el campo no existen. Como las embarcaciones en el mar, las cosechas también naufragaron.

Cuando se junten…

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, designada por el presidente en el 2020, su trabajo era ofrecer prevención, auxilio y recuperación frente a todo tipo de desastres naturales. Era su único trabajo y no lo hizo.

Ella es la responsable de no alertar sobre el crecimiento de intensidad del huracán Otis, y tiene la cuenta pendiente de Sabinas, Coahuila, cuando el 3 de agosto del 22, 10 mineros quedaron atrapados en El Pinabete, y a la fecha los cuerpos no han sido rescatados. Es licenciada en Historia y Arte y recientemente publicó en X, diciendo que en materia de protección Civil: “Hoy más que nunca somos ejemplo para el mundo”.

Tan “eficiente” funcionaria informó que “se han censado a 123 mil 947 viviendas en Acapulco y Coyuca, este trabajo lo han realizado 2 mil 329 servidores de la nación que están desplegados en ambos municipios y que vienen de diferentes puntos de la República Mexicana. Asimismo, 122 colonias y comunidades recorridas”. Servidores de la nación que no están capacitados técnica ni socialmente para levantar un padrón de afectaciones y daños estructurales.

En un Estado fallido (lleno de ineficaces funcionarios) que está acostumbrado a rasurar cifras en los padrones de desaparecid@s, de feminicidios, de secuestros, de inseguridad, etc., no es de extrañar que minimicen el censo de damnificad@s para nunca, nunca, resarcir el daño que ellos mismos pudieron evitar. Bueno, si nos dejamos.

Ante intensificación de huracanes urge proteger ecosistemas costeros

Aleida Rueda

Fuentes: SciDev.Net Ante la intensificación de los huracanes en el mundo, particularmente en México, Centroamérica y el Caribe, especialistas alertan sobre la necesidad de evaluar los impactos no solo en las personas, sino también en los ecosistemas costeros, como bosques de la costa, playas, manglares y dunas.

De acuerdo con un estudio reciente de Andra J. Garner, investigadora de la Universidad de Rowan, en Estados Unidos, publicado en Scientific Reports, la posibilidad de que una tormenta tropical débil se convierta en un huracán de alta intensidad en poco tiempo (12 horas) es tres veces más probable que suceda ahora que antes de 2000.

“Estamos asistiendo a un aumento general de la velocidad a la que se intensifican los huracanes atlánticos, lo que significa que probablemente vemos un aumento del riesgo de peligros para nuestras comunidades costeras”, dijo Garner a SciDev.Net, tras analizar datos desde 1970 a 2020.

Los huracanes no solo afectan a las personas y las estructuras. También dañan bosques, playas y arrecifes de coral, merman la cantidad y diversidad de especies que dependen de estos hábitats, y afectan la calidad del suelo y el agua en la zona donde impactan.

Para Naxhelli Ruíz Rivera, del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales del Instituto de Geografía, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es urgente considerar los ecosistemas costeros porque si se pierden, cambia la integridad de la costa cuando ocurren huracanes.

“Los ecosistemas naturales costeros son fundamentales para reducir los eventos extremos como los huracanes. En primer lugar, porque muchos de ellos, como las turberas costeras, son grandes captadores de CO2 y pueden ayudar a reducir las emisiones de cambio climático”, dijo a SciDev.Net Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología, de la UNAM.

Asimismo, ecosistemas, como los manglares, reducen los efectos de huracanes. “Cuando el huracán pasa por encima de un manglar los efectos de olas y vientos se reducen”, dijo Zambrano.

La preocupación sobre la pérdida de ecosistemas costeros está en aumentó especialmente por la posibilidad de que los huracanes se vuelvan más intensos en menos tiempo.

Según el trabajo de Garner, estos fenómenos serán más desafiantes en el suroeste del Mar Caribe, pues “tienen el potencial de crear impactos devastadores en muchas naciones centroamericanas relativamente pobres”.

Así pasó en la costa de Nicaragua, en 2020, cuando los huracanes Eta y Iota se intensificaron en cuestión de horas. También en el Pacífico ocurre algo similar. A fin de octubre, la débil tormenta Otis que llegó al estado de Guerrero, en México, pasó a ser un huracán de categoría 5 en unas horas, convirtiéndose así en el más fuerte en la historia de ese estado. Hasta ahora dejó 48 muertos, 26 desaparecidos y miles de pérdidas de infraestructura, según el informe más reciente del gobierno mexicano.

Varios investigadores consideran que para prevenir este tipo de daños no sólo hay que poner la lupa en las personas y las ciudades, sino en los ecosistemas costeros.

En un artículo de marzo de 2023, investigadores de Estados Unidos y Dominica describen cómo los huracanes pueden ser devastadores para la cobertura forestal pues “eliminan partes importantes de las copas de los árboles y rompen los tallos. El aumento de las precipitaciones, combinado con los fuertes vientos, hace que los árboles se desarraiguen, y que los bosques en laderas pronunciadas sean más propensos a los deslizamientos de tierra”.

Aunque está claro que los huracanes pueden afectar de muchas formas a los hábitats y sus servicios ecosistémicos, algunos especialistas señalan que también pueden ser oportunidades para cambiar el entorno y reducir riesgos.

“Todas las ciudades del mundo, costeras o no, necesitan considerar sus condiciones geofísicas, geológicas, hidrológicas, meteorológicas y ambientales, porque esta configuración lleva a ciertas vulnerabilidades físicas “intrínsecas (…) Si queremos recuperarnos ante el desastre, el primer paso es pensar cómo integrar esta visión en la planeación de la ciudad y en las estrategias de reconstrucción e intervención en las comunidades, para que los beneficios de los espacios verdes y la infraestructura verde y azul reduzcan las vulnerabilidades físicas y sociales”.

En el caso de Otis, devastó la costa de Guerrero debido a que fue “construido en las cañadas que son pieza fundamental para desaguar el agua excedente del huracán, en los deltas que son parte de la interacción agua-tierra y en las playas que son pieza importante en la reducción de los efectos del huracán y la pérdida de arena”, dijo Zambrano.

Se tiene la gran oportunidad de reconstruir una ciudad dejando que los ecosistemas fluyan con el mar y que sean más resilientes y hagan más resiliente a la ciudad frente a otro evento extremo. (…) debe de generar corredores en las cañadas, zonas de manglar cerca del mar y en los deltas y recuperar dunas y pastos costeros. Eso haría que se pierda espacio para hoteles y campos de golf, pero el próximo evento extremo no devastaría todo”, concluyó.

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net

El silencio de Gaza

En los últimos días, científicos de la School of Plant Sciences de la Universidad de Tel Aviv han anunciado que han grabado con micrófonos especiales sensibles a los ultrasonidos los gritos de dolor que emiten las plantas cuando las cortan o cuando les falta agua. En Gaza no hay micrófonos.

Giorgio Agamben

