Palestina. Cada latido cuenta

Desde el inicio de la Nakba (la catástrofe) en la Palestina histórica en 1948 y hasta el genocidio que en la actualidad le ha arrebatado la vida a más de 66 mil personas, la resistencia del pueblo palestino ha sido una constante, a lo largo de un siglo las y los palestinos han reinventado distintas formas de lucha para enfrentar al ocupante y a sus patrocinadores. Existir es por sí mismo un acto de resistencia en la Palestina histórica. Desde esta perspectiva se deben analizar las últimas declaraciones sobre el reconocimiento del Estado de Palestina que anunciaron los gobiernos de Reino Unido, Australia, Canadá y Francia, este reconocimiento es un recurso para auxiliar la política genocida del asesino de Tel Aviv Benjamin Netanyahu.

La declaración de estos gobiernos, incondicionales al sionismo, no significa un logro trascendental para la lucha del pueblo palestino, sino que estas declaraciones buscan abrir la vía diplomática para aislar a los distintos movimientos de la resistencia en Palestina. El reconocimiento de Palestina que tanto vitorean estos gobiernos no aborda los temas centrales de la lucha de la causa palestina como lo son el retorno de los refugiados palestinos, el desmantelamiento de los miles de asentamientos ilegales de colonos en la palestina histórica, tampoco menciona a los detenidos en las cárceles de la entidad sionista.

El 5 de septiembre de este año el diario sionista Ynetnews publicó una nota en la que se dio a conocer que desde el 7 de octubre de 2023 y hasta la fecha de su publicación los operativos de la resistencia palestina ocasionaron el deceso de 900 soldados de las Fuerzas Genocidas de Israel, sobre los soldados heridos la nota no mencionó ninguna cifra. Es decir, los números de muertos en las filas del ejército genocida no respaldan la narrativa que el asesino de Tel Aviv ha presentado a los sionistas y al mundo entero, aunque este criminal afirme que las 66 mil personas asesinadas eran combatientes (lo cual es una aberrante mentira) no puede sostener que sus operaciones militares han derrotado a la resistencia armada, simplemente los números no cuadran.

Ante ese estrepitoso fracaso militar, no hay que olvidar que Israel es uno de los ejércitos más poderosos de la región y del mundo, en dos años las Fuerzas Genocidas de Israel no han logrado aniquilar a la resistencia palestina. Para que el criminal Netanyahu logre sus objetivos es necesario abrir una vía diplomática que aísle a la resistencia y que permita consolidar los planes que Trump, el pirómano de la casa blanca, ha presentado para expulsar a los palestinos de Gaza.

Cada detalle del genocidio contra el pueblo palestino fue planificado meticulosamente como lo explican los informes que los distintos grupos de Derechos Humanos han publicado. Por ejemplo, el informe de la organización Defense for Children International publicado en julio de este año demuestra que la política de inanición que implementó Israel en Gaza a partir de octubre de 2023 tuvo a las infancias gazatíes como su principal objetivo. En febrero de 2024 las autoridades registraron el primer fallecimiento por inanición, se trató del pequeño Musab Salem Abu Asr de cuatro años de edad. Desde hace año y medio la hambruna en Gaza, provocada por Israel, ha asesinado a 400 personas como lo afirmó el delegado palestino ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el 29 de septiembre. A pesar de las masacres cometidas todos los días en contra de la población civil de Gaza, a pesar de la hambruna generalizada provocada por Israel, a pesar de haber arrasado con cualquier vestigio de vida, a pesar de todo eso el asesino de Tel Aviv necesita la vía diplomática para lograr sus objetivos, el genocidio no ha logrado descabezar la resistencia. Entre los habitantes de la Palestina histórica que cotidianamente resisten de distintas formas la opresión del sionismo, hay un dicho que encierra todo un significado de amor y resistencia “Cada latido en el pecho de una palestina o de un palestino cuenta y es un triunfo en contra de la ocupación”. Viva Palestina Libre. (Nota más: A vigilar el cumplimiento real del alto al fuego este octubre. Ninguna confianza en Trump ni en Netanyahu. Parar el genocidio, continuar la resistencia. El Zenzontle)

Declaración conjunta de organizaciones independientes en apoyo a los trabajadores en huelga de la Compañía de Aluminio de Arak

“¡Alto al trabajo: apoyemos a los trabajadores de la Compañía de Aluminio de Arak!”

La huelga de hambre y la protesta de los trabajadores de la industria del aluminio en Arak ha superado los 45 días. Estos trabajadores incansables y luchadores, en reacción a las presiones económicas y al bajo nivel de vida, decidieron emprender una protesta colectiva y una huelga para enfrentarse a las duras condiciones laborales que han agravado sus problemas de subsistencia.

Los compañeros trabajadores, mediante protestas en el lugar de trabajo y la declaración de huelga de hambre, tras la indiferencia del empleador y la dirección de la fábrica, decidieron dar una respuesta más seria a esta falta de atención, recurriendo a una huelga de hambre seca. 4.000 trabajadores participan en esta huelga.

Las principales demandas de los trabajadores en huelga de la industria del aluminio de Arak son:

Revisión en la aplicación del plan de clasificación de oficios.

Pago puntual de salarios y sueldos.

Reconstrucción y modernización de los equipos de producción obsoletos para evitar el cierre de la empresa.

Cumplimiento de las normas de seguridad laboral.

Fin del acoso y hostigamiento del personal por parte de la dirección de la empresa.

Expropiación del principal accionista privado-estatal, que mediante privilegios gubernamentales se apropió de las acciones de la fábrica y, de acuerdo con sus intereses, pretende llevar a la quiebra y al cierre a esta gran unidad industrial.

En una situación en la que las crecientes presiones económicas y políticas han empujado la vida y los medios de subsistencia de los trabajadores hacia la pobreza y la destrucción, imaginar un cambio fundamental a favor de los trabajadores y oprimidos bajo el dominio actual es un sueño inalcanzable. Pues los responsables de este caos y estas desigualdades son los empleadores, el capital y el poder político que consideran su supervivencia en la explotación de los trabajadores, la represión de las libertades y la degradación de la sociedad, es decir, en la preservación del orden existente.

Por ello, emprender la huelga y detener el trabajo, especialmente acompañándolo con la negativa a alimentarse, es una denuncia contra los gobernantes que esparcen tierra de muerte sobre la sociedad y reprimen con rugidos despóticos las legítimas demandas de las masas trabajadoras.

La entrada de la policía en la fábrica o el uso de cámaras para grabar la entrada de agentes de la dirección en el comedor, con el fin de mostrar el fin de la huelga de hambre, son espectáculos ridículos y repugnantes de mentira y engaño que, junto al garrote de la represión, han sido siempre el complemento de la política antisindical del gobierno y los empleadores.

Ni la política de represión, ni las amenazas de despido y cárcel pueden obligar a los trabajadores a retroceder en la expresión de sus demandas y en la lucha por garantizar sus derechos.

La historia de las luchas de la clase trabajadora en Irán y en el mundo ha enseñado a los trabajadores que la victoria sólo se consigue a través de la lucha unida y organizada. La unidad de los trabajadores en todos los centros laborales es la garantía de la victoria de los trabajadores de la Compañía de Aluminio de Arak, de los trabajadores de los proyectos de Pars Jonubi, de los trabajadores del Grupo Nacional y del Complejo Siderúrgico, de las refinerías y petroquímicas de Abadán y Mahshahr, de los conductores, maestros, enfermeras, jubilados y de todos los trabajadores de Irán.

Las organizaciones independientes de trabajadores, jubilados y maestros son los aliados de clase de los trabajadores de la Compañía de Aluminio de Arak. Nosotros, las organizaciones firmantes de abajo, también defendemos las demandas de los trabajadores en huelga y condenamos cualquier acción represiva contra ellos.

14 de septiembre de 2025 // Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar de Haft Tappeh

MÁS QUE DISCURSOS, COMPROMISO

Antonio García, Comandante del ELN

Cuando Pete Hegseth cambió la placa de “Secretario de Defensa” por “Secretario de Guerra” en su oficina del Pentágono, no estaba simplemente recuperando un título histórico abandonado en 1949. Enviaba el mensaje que hoy Trump quiere construir, la narrativa al servicio de una estrategia que se proyecta como una doctrina continental.

Como en la película de La Guerra de las Galaxias, el imperio de los Estados Unidos desata una persecución contra los gobiernos que presentan algún vestigio de soberanía y autodeterminación. Así mismo, fortalece su presencia y estrategia sobre aquellos gobiernos sumisos. Pero, además de ello, esta arremetida sobre centro y sur América busca generar una especie de disuasión ante el avance de China y Rusia en la región, y frente al multilateralismo que amenaza su estrategia unipolar.

En tal sentido, hay un escenario servido para una posible agresión: el panorama es sombrío, la presencia en Puerto Rico de cazas F-35 y los destructores desplegados en el Caribe, amenazan no solo con una posible agresión militar a Venezuela, sino al continente entero. La historia de las guerras está plagada de confrontaciones que se iniciaron por un detalle. El hecho es que, ya desplegadas las fuerzas, cualquier error puede ser desencadenante. Por ello, como pueblos, hay que estar preparados y dispuestos a enfrentar la amenaza.

Esta agresión es la expresión clara del imperio estadounidense que percibe su hegemonía amenazada y opta por remozar sus doctrinas y acentuar su dominación. Es la imposición, por la fuerza o el engaño, para garantizar que los recursos naturales y estratégicos de nuestros pueblos estén bajo su control. O como ya lo expresó el mismo Peter Hegseth en una entrevista con Fox News: “no se quedará de brazos cruzados”.

Ahora bien, ninguna guerra está ganada en la previa. Estados Unidos ha acumulado más derrotas que “triunfos”. En su record solo están éxitos transitorios, pues la historia no la decide quién gana hoy, sino quien construye con sus actos el futuro.

El momento es complejo e impredecible, lo que hace que sea absolutamente imprescindible, que los pueblos latinoamericanos tengamos plena consciencia y determinación, para enfrentar y resistir a la maquinaria imperialista, que hoy apunta contra nuestras vidas, soberanía y dignidad. La defensa de Nuestra América exige compromiso, unidad, claridad de pensamiento y acción decidida. En este momento decisivo, la lucha no es solo de un país, sino de todo un continente que se niega a ser saqueado y humillado.

En este contexto, sin duda que el cuento de la descertificación es un chantaje más de los EEUU en su fracasada y falsa guerra contra las drogas. Colombia, más que discursos, lo que necesita son gobiernos coherentes comprometidos con las mayorías y la soberanía de la nación.

El verdadero peligro, más allá que Trump mienta sobre Venezuela o militarice el Caribe, es que está normalizando un modo de hacer política donde la verdad se vuelve negociable y donde el futuro queda rehén del presente como espectáculo.

¡GENERAL!: tu tanque es un carro muy potente.

Destroza un bosque y aplasta a cien hombres.

Pero tiene una falla:

necesita un chofer.

GENERAL!: tu bombardero es muy potente.

Vuela más rápido que una tormenta y carga más que un elefante.

Pero tiene una falla:

necesita un mecánico.

GENERAL: el hombre es muy utilizable.

Puede volar, puede matar.

Pero tiene una falla:

puede ponerse a pensar.

Bertolt Brecht

