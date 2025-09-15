Países árabes e islámicos piden suspender participación de Israel en la ONU

Moscú. Los líderes de la Liga Árabe (LA) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) hacen un llamado a coordinar esfuerzos con el objetivo de lograr la suspensión de la membresía de Israel en la ONU, señala la declaración aprobada tras la cumbre en la capital de Qatar, Doha.

Durante el encuentro se adoptó la decisión de “coordinar esfuerzos dirigidos a congelar la participación de Israel en la ONU“, señala el documento final, aprobado por los participantes de la cumbre.

Lee: Palestina: llamado sensato y urgente

Los países también condenaron “cualquier intento de Israel de reasentar al pueblo palestino de los territorios ocupados desde 1967 bajo cualquier pretexto“.

Además, instaron a imponer sanciones contra Israel y suspender los suministros de armas hacia ese país.

“Se subraya la necesidad de acciones urgentes por parte de la comunidad internacional para poner fin a los repetidos ataques de Israel en la región y detener las continuas violaciones de la soberanía, seguridad y estabilidad de los Estados en el marco del respeto a las normas del derecho internacional y las resoluciones pertinentes“, destaca el documento.

En la declaración, los países árabes y musulmanes advierten sobre “las graves consecuencias de la incapacidad de la comunidad internacional para frenar la agresión israelí, la última de las cuales se dirigió contra el Estado hermano de Qatar” el pasado 9 de septiembre.

“Rechazamos categóricamente los intentos de justificar la agresión israelí bajo cualquier pretexto“, añade el documento.

Los países se manifestaron en contra de las reiteradas amenazas de Israel sobre la posibilidad de un nuevo ataque contra Qatar.

Asimismo, rechazaron el uso por parte de Israel de “una retórica islamófoba” dirigida a desacreditar a los países árabes e islámicos, así como a “legitimar violaciones en el marco de su política, que va más allá del derecho internacional“.

Los países de la OCI y la LA también subrayaron la importancia de cumplir el derecho internacional y las resoluciones de la ONU como base clave para lograr la paz y la seguridad en el mundo.

El 9 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra una delegación del movimiento palestino Hamás que se encontraba en Doha para negociar la paz en la Franja de Gaza. Hamás afirmó entonces que la incursión israelí había fracasado, aunque se cobró la vida de seis personas que no pertenecían al movimiento.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 64.900 palestinos muertos y más de 164.900 heridos y han sumido al territorio palestino en una situación de desastre humanitario en la que, además, mueren personas de hambre todos los días.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago de Hamás contra Israel, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un “castigo colectivo” contra el pueblo palestino.

Consulta: Liga Árabe vuelve a admitir a Siria después de 11 años