Miércoles, octubre 15, 2025
Permanecen incomunicados Pahuatlán y Tlacuilotepec

Pahuatlán y Tlacuilotepec siguen aislados tras lluvias en Sierra Norte. 29 comunidades afectadas en labores de rehabilitación
Yadira Llaven Anzures

Los municipios de Pahuatlán y Tlacuilotepec permanecen incomunicados, seis días después de las lluvias y deslaves en la Sierra Norte de Puebla, informó este miércoles el subsecretario José Miguel Vélez Moreno.

Durante la conferencia mañanera, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario precisó que también continúan parcialmente incomunicados cuatro localidades: Tlaxco, Francisco Z. Mena, Naupan y Zihuateutla.

La magnitud de los estragos por las lluvias en la Sierra Norte fue cuantificada por el Gobierno del Estado, que reportó un total de 23 municipios con daños en infraestructura.

De esta cifra, el funcionario precisó que 29 comunidades de seis municipios diferentes permanecen aisladas o incomunicadas, un reto prioritario en las labores de limpieza.

Vélez Moreno precisó que el personal de la Secretaría de Infraestructura está trabajando bajo el mando del ingeniero José Manuel Contreras de los Santos, quien dirige la estrategia en el territorio para la apertura de caminos.

Presentó un balance de los avances en la rehabilitación, con la remoción de 13 mil 865 metros cúbicos de lodo; 3 mil 793 metros lineales de calles liberadas de escombro; y 24.5 kilómetros de asfalto dañado.

Además, cuantificó 19 puentes afectados en 10 municipios; nueve tramos carreteros liberados en cinco municipios: Francisco Z. Mena, Zihuateutla, Xicotepec, Huauchinango y Naupan.

El subsecretario también destacó la participación de la población en las diversas labores de apoyo y agradeció la coordinación con el gobierno federal y el gobernador Alejandro Armenta, reafirmando que las cifras seguirán ajustándose conforme avancen los estudios de campo realizados por los expertos.

