Domingo, octubre 12, 2025
NoticiasEstado

Pahuatlán lleva tres días incomunicado; alertan que comienza desabasto de alimentos y agua

La Sierra Norte enfrenta una emergencia luego de las intensas lluvias y reportan que comienza a haber desabasto de alimentos y agua potable
La Sierra Norte enfrenta una emergencia luego de las intensas lluvias y reportan que comienza a haber desabasto de alimentos y agua potable
Martín Hernández Alcántara

El municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, enfrenta una emergencia, luego de las intensas lluvias que destruyeron caminos, derribaron puentes y dejaron incomunicadas a sus poblaciones. Habitantes de la cabecera y de localidades como San Pablito y Xolotla, que han logrado llegar a Huauchinango, reportan que desde el jueves permanecen sin electricidad, sin señal telefónica y comienza a haber desabasto de alimentos y agua potable.

De acuerdo con testimonios, el acceso carretero a Pahuatlán se encuentra destrozado, lo que ha imposibilitado la llegada de ayuda y víveres. Vecinos denuncian que las tiendas están vacías y que la situación de menores y adultos mayores es cada vez más crítica. A través de redes sociales se ha pedido la intervención urgente de las autoridades estatales y federales, así como el apoyo de la Guardia Nacional para reabrir los caminos bloqueados por deslaves.

A través de un video hecho llegar a medios locales y redes sociales, el presidente municipal, Eduardo Romero Romero, informó que el ayuntamiento trabaja con recursos limitados para atender la emergencia, pero reconoció que la magnitud del desastre requiere la intervención del gobierno del estado y de la Federación. “Estamos haciendo todo lo posible, pero necesitamos maquinaria y apoyo humanitario para llegar a las comunidades”, señaló el edil.

Mientras tanto, la Cruz Roja Mexicana, delegación Huauchinango, colabora en labores de evacuación en zonas de riesgo de este municipio.

En Tlacuilotepec un helicóptero logró aterrizar en la comunidad de Teteloloya para entregar alimentos, medicinas y trasladar a heridos, luego de que los caminos quedaron intransitables.

También en la región de Huauchinango se reportan deslaves en la carretera de Tepetzintla, donde el puente que une a San Agustín Atlihuacan está en riesgo de colapsar. En las comunidades de Matlaluca y Ayohuixcuautla la falta de acceso terrestre ha empezado a generar desabasto de alimentos, aunque maquinaria pesada trabaja para despejar el camino hacia Alseseca y restablecer la comunicación.

Temas

Más noticias

Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...
Internacional

Trump emprende viaje hacia Israel y Egipto para abordar la guerra contra Gaza

La Redacción -
Afp El presidente Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto este domingo, que será, según dijo, un momento "muy especial"...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:03:08

Sheinbaum arriba a la Sierra Norte de Puebla; ofrece “atención permanente” a damnificados

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó la mañana de este domingo al municipio de Huauchinango para supervisar personalmente la atención a los...
00:00:29

Sube a 9 los muertos por deslaves en Puebla: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El saldo de las intensas lluvias y deslaves que azotan la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla elevó a nueve el número de...

Se eleva a 38 municipios y 66 comunidades, las afectaciones por disturbio tropical en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
Al corte de las 17 horas de este viernes, el disturbio tropical en el Golfo de México que ha generado fuertes lluvias en Puebla,...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025