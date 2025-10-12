Pahuatlán lleva tres días incomunicado; alertan que comienza desabasto de alimentos y agua

El municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, enfrenta una emergencia, luego de las intensas lluvias que destruyeron caminos, derribaron puentes y dejaron incomunicadas a sus poblaciones. Habitantes de la cabecera y de localidades como San Pablito y Xolotla, que han logrado llegar a Huauchinango, reportan que desde el jueves permanecen sin electricidad, sin señal telefónica y comienza a haber desabasto de alimentos y agua potable.

De acuerdo con testimonios, el acceso carretero a Pahuatlán se encuentra destrozado, lo que ha imposibilitado la llegada de ayuda y víveres. Vecinos denuncian que las tiendas están vacías y que la situación de menores y adultos mayores es cada vez más crítica. A través de redes sociales se ha pedido la intervención urgente de las autoridades estatales y federales, así como el apoyo de la Guardia Nacional para reabrir los caminos bloqueados por deslaves.

A través de un video hecho llegar a medios locales y redes sociales, el presidente municipal, Eduardo Romero Romero, informó que el ayuntamiento trabaja con recursos limitados para atender la emergencia, pero reconoció que la magnitud del desastre requiere la intervención del gobierno del estado y de la Federación. “Estamos haciendo todo lo posible, pero necesitamos maquinaria y apoyo humanitario para llegar a las comunidades”, señaló el edil.

Mientras tanto, la Cruz Roja Mexicana, delegación Huauchinango, colabora en labores de evacuación en zonas de riesgo de este municipio.

En Tlacuilotepec un helicóptero logró aterrizar en la comunidad de Teteloloya para entregar alimentos, medicinas y trasladar a heridos, luego de que los caminos quedaron intransitables.

También en la región de Huauchinango se reportan deslaves en la carretera de Tepetzintla, donde el puente que une a San Agustín Atlihuacan está en riesgo de colapsar. En las comunidades de Matlaluca y Ayohuixcuautla la falta de acceso terrestre ha empezado a generar desabasto de alimentos, aunque maquinaria pesada trabaja para despejar el camino hacia Alseseca y restablecer la comunicación.