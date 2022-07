Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente:

Patricia Gutiérrez entrevista a Juan Carlos Mendoza, representante de despedidos de Ingeniería e Infraestructura Industrial Eléctrica (IIIE) con quien conversará sobre los pagos pendientes a ex trabajadores que realizaron proyectos para Volkswagen, así como las posibles manifestaciones frente a VW, motivos por los cuales 160 ex empleados no han recibido su dinero, llamado al gobierno para dar solución al problema.