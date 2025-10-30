Miércoles, octubre 29, 2025
2 mil 500 trabajadores del SNTE 23 no reciben salario de segunda quincena de octubre

Organización sindical atiende situación con autoridades federales y estatales

El secretario general del SNTE Sección 23, José Luis González Morales, informó que el sindicato trabaja coordinadamente con autoridades educativas para resolver el impago a 2 mil 500 trabajadores. Foto redes sociales
Patricia Gutiérrez Rodríguez

2 mil 500 docentes federales y personal de apoyo y asistencia a la educación del estado de Puebla no recibieron el pago de la segunda quincena de octubre, que debía depositarse este 29 de octubre, lo que representa 4.5 por ciento de los 55 mil agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 23.

El secretario general del SNTE 23, José Luis González Morales, informó mediante un comunicado que la organización sindical tiene conocimiento de la problemática que afecta a los sindicalizados cuyo salario no fue depositado por la autoridad. 

El impago incluye la quincena 20 y otros dos conceptos que son prestaciones que forman parte del salario integral de los docentes y personal de apoyo a la educación.

La Sección 23 del magisterio poblano y garantizó que se brindarán las facilidades necesarias para que puedan realizar el cobro correspondiente sin restricción alguna, una vez que se resuelva el problema administrativo.

La resolución ya se gestiona con la Secretaría de Educación Pública tanto federal como del estado de Puebla, a fin de lograr una pronta solución que permita a maestra, maestros y personal de apoyo tener acceso a sus recursos en el menor tiempo posible.

Según información preliminar, la falta de pago podría no haber sido responsabilidad directa de la Secretaría de Educación Pública, sino derivarse de un problema relacionado con la Secretaría de Hacienda y la retención de talones por asuntos administrativos. 

Esta situación técnica habría impedido que los recursos llegaran a tiempo a las cuentas de los docentes afectados.

“Esta directiva sindical trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública, así como con el gobierno de Puebla para dar puntual seguimiento a las problemáticas de nuestros compañeros”, mencionó en el comunicado.

Asimismo, en el documento publicado en redes sociales del sindicato magisterial se indicó que el organismo gremial tiene como objetivo social y fines defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros.

Por ello, insistió en que existe compromiso con los trabajadores poblanos para resolver el tema del pago de quincena a la mayor brevedad.

