Pagan sobornos directivos de AE Capital para no ser detenidos por FGE; defraudaron a 2 mil personas, dicen agraviados

A pesar de que existe orden de aprehensión contra Gabriel “N” y José Antonio “N”, quienes fungían como directivos de AE Capital, por el fraude de más de 2 mil millones de pesos contra familias de Puebla y de otros estados y países, la Fiscalía General del Estado (FGE) no los ha detenido porque está recibiendo dinero de ellos, sostuvo Ciro Ramírez Chávez, uno de los afectados.

En entrevista con La Jornada de Oriente indicó que ellos están prófugos y que a pesar de que la institución a cargo de Gilberto Higuera Bernal sí sabe dónde están, se niega a actuar.

El agraviado comentó que hace aproximadamente cuatro meses, en una audiencia se les ordenó entregar sus pasaportes para que no salgan de México, fianza de 1 millón de pesos a cada uno, y presentarse a firmar cada 15 días, pero nada de eso han hecho.

Apuntó que no es posible que tanto Gabriel como José Antonio sigan libres, cuando al menos 2 mil agraviados, están esperando recuperar el dinero que es fruto de sus ahorros o de bienes que vendieron.

Aunque en la lista de afectados también están magistrados y diputados de entidades distintas a Puebla.

“El tema aquí es que los señores ya tienen una orden de aprehensión, pero no se ha ejecutado porque desgraciadamente y lo digo así, nuestras autoridades están recibiendo dinero de estas personas, de estos defraudadores, de AE Capital, están ofreciendo dinero”, aseveró Ramírez Chávez.

Agregó que dichos personajes de igual forma son buscados en Europa, donde a través de una página de internet, también captaron a más víctimas, de países como Francia, Italia y Austria.

Otros más son de Bolivia, pues la esposa de uno de las cabezas era de esa nación y por esa razón pudo atraer a más inversionistas a los que se les ofrecían rendimientos de hasta 4 por ciento mensuales

Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sabe del fraude que cometieron en Europa y también ha identificado movimientos de dinero de los directivos de AE Capital a destinos como Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Australia, Austria, Bélgica, Colombia, Estados Unidos y Luxemburgo, entre otros.

La misma, refirió Ciro Ramírez, detectó que tan solo Antonio “N” compró entre 2017 y 2020 siete vehículos de alta gama, con un costo de más de 6.2 millones de pesos, entre los cuales destacan un Porsche, tres Cadillac Escalade, un BMW 320 iA, Infiniti QX70 y un Mercedes-Benz GLB. También adquirió terrenos por 3 millones 60 mil pesos.

Comentó que es casi seguro que esos y otros bienes fueron adquiridos con dinero de las personas que defraudaron.

El afectado añadió que las autoridades también deben investigar y detener a esposas y/o familiares de Gabriel y José Antonio, que de igual forma captaban a clientes.

También declaró que se debe analizar la responsabilidad misma de los asesores que atendían a quienes aportaron su capital, ya que ellos recibían comisión de 1.2 por ciento de los montos que se le inyectaban a AE Capital.

Cabe recordar que la empresa, para convencer a las personas, ofrecía rendimiento de 4 por ciento mensual, con la condición de invertir un mínimo de 117 mil pesos a plazo determinado.

Ciro Ramírez pidió al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que intervenga en el tema y reciba a una comisión de afectados, para exponerle la situación que enfrentan.

Apuntó que de no encontrar respuesta por parte del titular del Poder Ejecutivo en Puebla, acudirán a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir su ayuda.

“Si el gobernador no toma cartas el asunto, como él ya hizo mención, tenemos que ir a la mañanera, queremos llegar con el presidente y que nos ayude, que ya resuelva esto. Queremos llegar ahorita con el gobernador y si no vemos resultados, si no vemos apoyo, nos vamos a mover·, concluyó