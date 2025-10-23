Padres del artista “El Medio Metro del Alto” exigen justicia por el homicidio de su hijo y respeto a su legado de más de 20 años

Miguel Ángel Pineda y Claudia Pérez Fuentes, padres de Francisco Pineda Pérez, de 38 años, mejor conocido como “El Medio Metro del Barrio del Alto”, aseguraron a La Jornada de Oriente que han tenido acercamiento por parte de las autoridades estatales respecto al homicidio de su hijo. Informaron que tras la necropsia de ley, el cuerpo les fue entregado la madrugada de este miércoles y actualmente es velado en la funeraria Latinoamericana, ubicada en la colonia San Baltazar Campeche de la capital poblana.

Con una trayectoria artística de más de dos décadas, sus padres relataron que el apodo de “El Medio Metro” le fue otorgado alrededor de 2004 en San Felipe Hueyotlipan por Juan Manuel Quistián, creador del grupo Kiss Sound, con el que Francisco inició su carrera. Dicho sobrenombre surgió de su altura, al padecer acondroplasia, y haber nacido en abril de 1987 en el Barrio del Alto de la ciudad de Puebla.

Gracias a ese impulso, también incursionó en la lucha libre, donde representaba al personaje “Cachorro K9”.

En ese contexto, los padres exigieron a las autoridades justicia por el homicidio y recordaron que la última presentación del bailarín se realizó el pasado sábado en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan. El evento concluyó antes de las 21 horas, algo que a Claudia Pérez le resultó “curioso”, pues habitualmente sus actuaciones se prolongaban hasta la medianoche o la madrugada.

La madre del artista compartió que esa noche, la última vez que habló con él, lo notó preocupado por algo que “no tenía palabras para explicar”, aunque no imaginó que se tratara de algo grave. “Me prometió que me llevaría de vacaciones a Los Cabos”, recordó.

Al día siguiente, domingo, Francisco salió de su domicilio para realizar diversas actividades relacionadas con los sonideros. Sin embargo, su cuerpo, con una herida de bala en la cabeza, fue localizado la mañana del lunes en un canal de aguas negras de la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio, casi en los límites con Tlaxcala.

Desde ese momento, las autoridades iniciaron los trabajos de identificación. Los primeros en reconocerlo fueron compañeros sonideros y seguidores de la capital y la zona conurbada. Horas después, su familia acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para confirmar oficialmente su identidad.

Sobre la atención institucional, Miguel Ángel Pineda declaró a las afueras de la funeraria que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como distintas dependencias del gobierno estatal han mantenido contacto y brindado apoyo a la familia. No obstante, explicó que, al tratarse de una investigación por homicidio, la información debe mantenerse bajo estricta secrecía.

En contraste, lamentaron que la notoriedad del apodo de su hijo haya generado confusión mediática, pues diversos medios atribuyeron su muerte a José Eduardo Rodríguez Anguiano y a Jonathan Uriel, artistas que, según la madre, “le robaron el nombre”.

“Ellos quieren aprovecharse de la fama de mi hijo, pero les pido que respeten su legado. Ellos comenzaron a usar el apodo hace apenas tres años; mi hijo lo hizo desde los 15”, sostuvo Claudia Pérez.

La viralidad de esos artistas, conocida por su participación con “Sonido Pirata” en Ciudad de México en 2023, incrementó la confusión pública. Por ello, la madre de Francisco exigió justicia:

“No saben el dolor que siento como madre. Los perdono a los que le hicieron eso a mi hijo, les mando bendiciones, pero le pido a las autoridades que hagan justicia y que esto no se quede en simple papeleo”.

También negó tajantemente que los otros “Medio Metro”, a quienes se refirió como “chiquilines”, les hayan ofrecido apoyo económico, como afirmaron en redes sociales.

Los familiares destacaron que Francisco era un hombre trabajador y que, además de su actividad artística en los sonideros del estado, construyó una carrera en la lucha libre, especialmente en la Arena Puebla. Además de que vendía productos alimenticios como gelatinas en la CAPU y en diversos camiones del transporte público junto con su padre.

Agradecieron la solidaridad del público poblano, así como la de los sonideros y luchadores que se han mantenido cerca de la familia en estos días difíciles.

Finalmente, informaron que el traje que utilizaba Francisco para interpretar a “El Cachorro K9” les será entregado en los próximos días. El entierro del artista se llevará a cabo este jueves, a las 13 horas, en el Panteón Municipal de Puebla, donde tanto los medios de comunicación como el público que lo admiraba podrán despedirlo sin restricciones.