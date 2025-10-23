Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Padres del artista “El Medio Metro del Alto” exigen justicia por el homicidio de su hijo y respeto a su legado de más de 20 años

Francisco Pineda Pérez actuó por última vez el pasado sábado en Xochimehuacan

Padres de “El Medio Metro del Alto” exigen justicia y respeto al legado del artista poblano asesinado.
Padres de “El Medio Metro del Alto” exigen justicia y respeto al legado del artista poblano asesinado. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Miguel Ángel Pineda y Claudia Pérez Fuentes, padres de Francisco Pineda Pérez, de 38 años, mejor conocido como “El Medio Metro del Barrio del Alto”, aseguraron a La Jornada de Oriente que han tenido acercamiento por parte de las autoridades estatales respecto al homicidio de su hijo. Informaron que tras la necropsia de ley, el cuerpo les fue entregado la madrugada de este miércoles y actualmente es velado en la funeraria Latinoamericana, ubicada en la colonia San Baltazar Campeche de la capital poblana.

Con una trayectoria artística de más de dos décadas, sus padres relataron que el apodo de “El Medio Metro” le fue otorgado alrededor de 2004 en San Felipe Hueyotlipan por Juan Manuel Quistián, creador del grupo Kiss Sound, con el que Francisco inició su carrera. Dicho sobrenombre surgió de su altura, al padecer acondroplasia, y haber nacido en abril de 1987 en el Barrio del Alto de la ciudad de Puebla.

Gracias a ese impulso, también incursionó en la lucha libre, donde representaba al personaje “Cachorro K9”.

En ese contexto, los padres exigieron a las autoridades justicia por el homicidio y recordaron que la última presentación del bailarín se realizó el pasado sábado en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan. El evento concluyó antes de las 21 horas, algo que a Claudia Pérez le resultó “curioso”, pues habitualmente sus actuaciones se prolongaban hasta la medianoche o la madrugada.

La madre del artista compartió que esa noche, la última vez que habló con él, lo notó preocupado por algo que “no tenía palabras para explicar”, aunque no imaginó que se tratara de algo grave. “Me prometió que me llevaría de vacaciones a Los Cabos”, recordó.

Al día siguiente, domingo, Francisco salió de su domicilio para realizar diversas actividades relacionadas con los sonideros. Sin embargo, su cuerpo, con una herida de bala en la cabeza, fue localizado la mañana del lunes en un canal de aguas negras de la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio, casi en los límites con Tlaxcala.

Desde ese momento, las autoridades iniciaron los trabajos de identificación. Los primeros en reconocerlo fueron compañeros sonideros y seguidores de la capital y la zona conurbada. Horas después, su familia acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para confirmar oficialmente su identidad.

Sobre la atención institucional, Miguel Ángel Pineda declaró a las afueras de la funeraria que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como distintas dependencias del gobierno estatal han mantenido contacto y brindado apoyo a la familia. No obstante, explicó que, al tratarse de una investigación por homicidio, la información debe mantenerse bajo estricta secrecía.

En contraste, lamentaron que la notoriedad del apodo de su hijo haya generado confusión mediática, pues diversos medios atribuyeron su muerte a José Eduardo Rodríguez Anguiano y a Jonathan Uriel, artistas que, según la madre, “le robaron el nombre”.

“Ellos quieren aprovecharse de la fama de mi hijo, pero les pido que respeten su legado. Ellos comenzaron a usar el apodo hace apenas tres años; mi hijo lo hizo desde los 15”, sostuvo Claudia Pérez.

La viralidad de esos artistas, conocida por su participación con “Sonido Pirata” en Ciudad de México en 2023, incrementó la confusión pública. Por ello, la madre de Francisco exigió justicia:

“No saben el dolor que siento como madre. Los perdono a los que le hicieron eso a mi hijo, les mando bendiciones, pero le pido a las autoridades que hagan justicia y que esto no se quede en simple papeleo”.

También negó tajantemente que los otros “Medio Metro”, a quienes se refirió como “chiquilines”, les hayan ofrecido apoyo económico, como afirmaron en redes sociales.

Los familiares destacaron que Francisco era un hombre trabajador y que, además de su actividad artística en los sonideros del estado, construyó una carrera en la lucha libre, especialmente en la Arena Puebla. Además de que vendía productos alimenticios como gelatinas en la CAPU y en diversos camiones del transporte público junto con su padre.

Agradecieron la solidaridad del público poblano, así como la de los sonideros y luchadores que se han mantenido cerca de la familia en estos días difíciles.

Finalmente, informaron que el traje que utilizaba Francisco para interpretar a “El Cachorro K9” les será entregado en los próximos días. El entierro del artista se llevará a cabo este jueves, a las 13 horas, en el Panteón Municipal de Puebla, donde tanto los medios de comunicación como el público que lo admiraba podrán despedirlo sin restricciones.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...
Internacional

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Padres del artista “El Medio Metro del Alto” exigen justicia por el homicidio de su hijo y respeto a su legado de más de...

Isaí Pérez Guarneros -
Miguel Ángel Pineda y Claudia Pérez Fuentes, padres de Francisco Pineda Pérez, de 38 años, conocido como “El Medio Metro del Barrio del Alto”, señalaron a La...

Exhibe secretaria de Desarrollo Urbano municipal incapacidad para frenar invasiones en Puebla

Patricia Méndez -
Al emitir respuestas incompletas o ambiguas, la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, exhibió incapacidad por parte de la dependencia a...
00:00:49

El artista “Medio Metro del Alto” fue asesinado de un tiro: Fiscalía

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Francisco “Pancho” Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, murió a consecuencia de un...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025