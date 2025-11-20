Jueves, noviembre 20, 2025
Padres de Tepatlaxco cierran carretera por entrega de terrenos de escuelas a la Conavi

Afirman que la donación se hizo sin que el edil Julio González Bonilla los consultara

Martín Hernández Alcántara

Padres y madres de familia, docentes y directivos de cuatro instituciones educativas indígenas de Tepatlaxco de Hidalgo realizaron este miércoles un bloqueo intermitente sobre la carretera federal Amozoc–Acajete, en protesta por la presunta entrega de tres hectáreas de terrenos escolares al gobierno estatal para la construcción de viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).  

Las escuelas afectadas, según los quejosos, son la Primaria Bilingüe “José María Calderón y Tapia”, el Bachillerato “Calmécac”, la Primaria “Diego Rivera” y el Preescolar “Aprendizaje Inicial”, todas pertenecientes al sistema indígena.   

La comunidad educativa denunció que el presidente municipal, Julio González Bonilla, habría cedido estos terrenos sin consulta previa, pese a tratarse de superficies adquiridas por la propia comunidad para garantizar la expansión futura de los planteles.  

Según testimonios de los manifestantes, maquinaria pesada ingresó recientemente a las tres hectáreas en disputa y comenzó trabajos preliminares destinados al desarrollo de viviendas del Conavi, lo que detonó la movilización de este miércoles.  

“Nos cometen un ultraje, sobre todo a los tepaxtlaxquenses; nos tratan como gente olvidada y además nos quieren quitar terrenos que le pertenecen a la comunidad escolar. No lo vamos a permitir”, expresó una vocera durante el bloqueo, cuyas palabras fueron respaldadas por padres, estudiantes y docentes que portaban pancartas y coreaban consignas. 

La vialidad tuvo cierres y aperturas por lapsos, lo que mantuvo afectado el tránsito en ambos sentidos de la carretera federal. Los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta clara del ayuntamiento.  

Las comunidades escolares señalaron que los predios fueron comprados años atrás con aportaciones de padres y madres de familia, a fin de destinar las tres hectáreas a canchas, áreas recreativas, talleres y posibles ampliaciones. Temen que, si avanza el proyecto de vivienda, las escuelas queden sin espacio para crecer y se afecte de manera permanente el desarrollo educativo de cientos de alumnos. 

Las comunidades adelantaron que, si el presidente municipal no revierte la cesión de los terrenos y atiende formalmente sus demandas, se verán obligadas a cerrar más carreteras y la autopista como medida de presión. 

