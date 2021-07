Bloquean Bulevar del Niño poblano padres de niños con cáncer, trasplantados y enfermos renales, protestan por falta de medicamentos

Por separado, padres de niños con cáncer e integrantes de la asociación de Enfermos Renales y Trasplantados de Puebla protestaron este día por la falta de medicamentos y de especialistas en la secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Hospital para el Niño Poblano.

Afuera de este último nosocomio, los progenitores se manifestaron y bloquearon el Bulevar del mismo nombre, ya que aseguraron que aunque en el discurso las autoridades sostengan que sí hay medicinas, en la realidad hay desabasto y la semana pasada cuando menos seis menores murieron a consecuencia de este.

- Anuncio -

Diana Rivera, una de las madres, originaria de Tetela de Ocampo, sostuvo que son 287 pacientes que no están recibiendo el tratamiento completo, que incluye quimioterapias y radioterapias.

Comentó que en este año han sido tres meses de desabasto y durante ese lapso las familias han enfrentado un fuerte desgaste económico, ya que hay medicamentos que cuestan desde 9 mil 500 hasta 17 mil pesos.

Aunque también dijo dentro del HNP hay carencia de lo más básico, como paracetamol, soluciones salinas y gasas.

- Anuncio -

Añadió para ella cada viaje a la capital del estado le representa un gasto promedio de 2 mil pesos, pero se llega a disparar hasta los 10 mil pesos si no está disponible lo necesario para que su hija de 3 años, que padece leucemia linfoblástica aguda desde hace cerca de año y medio, sea atendida.

“Y no hay de otra, no hay de otra porque si los niños no tienen esas quimioterapias, prácticamente los condenan a recaída, entonces nosotros como papás tenemos tal vez esa obligación o esa noción de ver a nuestro hijos bien porque si ellos luchan, nosotros también”.