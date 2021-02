Padecen habitantes del sur de la ciudad cortes en el suministro de la energía eléctrica

Habitantes de colonias ubicadas en el sur de la ciudad de Puebla y del municipio de Cuautlancingo reportaron interrupciones en la energía eléctrica durante la noche de este miércoles.

Los cortes en el suministro ocurren por tercer día consecutivo en el municipio de Puebla, mientras que en los dos días anteriores ocurrieron en una veintena de municipios de la entidad, particularmente de la región centro y oriente.

Las interrupciones en el servicio se suscitaron en las colonias Bulevar Municipio Libre, El Carmen Gastronómico, Prados Agua Azul, Loma Bella, Popular, Villa del Sur y Coatepec, mientras que en Cuautlancingo el problema se focalizó en la zona del centro comercial Cruz del Sur.

Fue desde el lunes cuando se registraron fallas en el servicio y, según informó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), estos se deben a que tras la nevada que se registró en la zona norte del país y en la frontera con Estados Unidos, se realiza un “balance” en el sistema de generación de electricidad por un desabasto de gas para la producción de este insumo.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería hasta el fin de semana cuando se regularía el servicio al 100 por ciento y en todos los estados de la República.

Otras entidades que resultaron afectadas fueron Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

En ese sentido, el organismo pidió a la población y a la industria de estas regiones su apoyo para optimizar en la medida de lo posible el uso y consumo de la energía eléctrica cuando sea restablecida.

Entre otras medidas, solicitó apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.