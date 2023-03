A una amiga, un grupo de personas la acusaron a sus espaldas, de desleal y traicionera. En reunión posterior del grupo, ella, por sus propias razones -que no entendí del todo-, lo expresó abiertamente para que, a quienes la llamaron así, les llegara el mensaje de que sabía lo que decían.

Al escucharla quedé confundida porque en cuestiones de trabajo no hay lealtad más que a la institución, al proyecto o a quien te puso ahí (si alguien te colocó) pero no a los compañeros que, por cuestiones accidentales y de casualidad se encuentran contigo en el mismo espacio al mismo tiempo y mucho menos es menester aclarar tu posición ni que es de tu conocimiento.

No es lo mismo ser desleal que traicionar: ambos son verbos transitivos cuyo significado implica diferencia de grados éticos: ser desleal se equipara a decepcionar, y traicionar significa desertar, delatar, conspirar, falsear. Ser traicionera significa que, bajo una apariencia inofensiva, resultas ser dañina; es una falta que comete una persona que no cumple con su palabra o su compromiso de fidelidad, lealtad, veracidad y reciprocidad en el trato honesto y se sobreentiende que se ofreció esa palabra y compromiso.

Lealtad y fidelidad se dan principalmente en la familia, por linaje o condición social a la que pertenece por nacimiento una persona con características propias dadas por sus ancestros. Son lazos de sangre -líquido de color rojo en los vertebrados que, impulsado por el corazón circula por todo el cuerpo, que se considera la imagen fundamental de la vida, vehículo de lo vital.

--

La lealtad y fidelidad también trascienden a la familia cuando el significado de sangre es emocional y espiritual; en lo espiritual induce a fenómenos extáticos de ensimismamiento o contemplación que llama a una profunda transformación; en el aspecto emocional representa la alegría de vivir, la de amor y de fuerza.

Cuando hay pactos de sangre entre personas que no son familiares, se realiza un ritual voluntario donde ambas personas unen su sangre; no se dan de manera gratuita ni con cualquiera; implica condiciones humanas sublimes de aceptación incondicional y defensa mutua absoluta de [email protected] hacia [email protected] y viceversa. No es algo que se regale si no se cumplen estas condiciones; no suceden cuando los encuentros son accidentales y mucho menos, involuntarios.

Le quedó claro.

. . .

[email protected]