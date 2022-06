Pactan tregua de cara a 2024 grupos antagónicos del PRI de Atlixco

Atlixco. Representantes locales de grupos antagonistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvieron recientemente un par de reuniones privadas con el fin de acordar una tregua de cara a la contienda en las urnas del año 2024 y en donde nuevamente estará en juego la alcaldía.

El cónclave ocurrió entre Luis Bonola Valdés, integrante del grupo PRI 20-21, y Juan Carlos Limón, actual dirigente en el municipio del tricolor y un personaje muy cercano a la organización Antorcha Campesina (AC). Consultado por este diario sobre el tema, éste segundo prefirió contestar en otro momento y en otras circunstancias.

En cambio, Bonola dio a conocer algunos detalles de la cita: “Ya fueron dos acercamientos con Juan Carlos Limón para hablar de los tiempos por llegar en 2024. Muy satisfactoria la plática por una razón: de frente expresamos lo que nos teníamos que decir. Y eran muchas cosas pendientes. Aparecieron los reclamos y al mismo tiempo varios temas se pusieron sobre la mesa”.

Para ser concretos, agregó, uno de ellos es la división interna del PRI de Atlixco. “Y sobre todo la falta de un personaje con la responsabilidad de unir a todos los sectores para trabajar en lo mismo. Es un hecho, no existe”, valoró.

Después Bonola soltó una exclusiva: “El 20-21 no será quien ponga la última bala para que el tricolor, nuestro partido, tenga más problemas en 2024. Nos sumaremos a un proyecto de coalición y trabajaremos para generar más votos. No dividiremos más. Para ser claros, no entraremos a la competencia por el comité local como ocurrió hace años. No lo vamos a pelear”.

Aunque, reconoció, por ahí anda un militante “muy involucrado en generar un rompimiento entre nosotros. Tiene interés en un nuevo agarrón entre Antorcha Campesina y el 20-21. Hablamos de alguien quien puede ser delegado estatal del Revolucionario Institucional”.

Concluyó falta mucho camino por recorrer. Y, destacó, el hecho de unir intereses “de ninguna manera significa ya somos amigos, menos pertenecemos al mismo grupo o corriente y tampoco nos sacaremos fotos juntos. Cada quien su camino y su sentido. Y sí, el mismo propósito”. El 20-21 en los últimos años quedó convertido en el más crítico interno y externo de Antorcha Campesina. Al grado de efectivamente no aparecer en una sola imagen con ellos durante la campaña local de 2021. Y el grupo referido tiene desde hace más de un lustro, además de la mayor cantidad de estructuras de ese partido, en sus manos el comité local.