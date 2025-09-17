Miércoles, septiembre 17, 2025
Pactan normalistas y SEP matrícula para internas de nuevo ingreso en Teteles

Mañana habrá un nuevo encuentro entre las estudiantes y las autoridades

Las alumnas de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles lograron un acuerdo con la SEP para inscribir a nuevas estudiantes en el internado
Martín Hernández Alcántara

Las alumnas del Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde” de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, informaron que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), por el cual sus compañeras de nuevo ingreso que se alojan en el internado serán inscritas en el plantel.

El pacto fue confirmado por la dependencia homóloga del gobierno estatal de Puebla.

Las estudiantes manifestaron a La Jornada de Oriente que el próximo jueves 18 de septiembre habrá otra mesa de diálogo con las autoridades educativas.

El acuerdo entre las normalistas y la SEP ocurrió luego de una protesta en la Ciudad de México el pasado 14 de septiembre, cuando las jóvenes marcharon del Monumento a la Independencia hacia el zócalo capitalino, pero el paso les fue impedido por la fuerza pública.

Las alumnas de Teteles aseguraron que, tras la movilización, se abrió una mesa de diálogo que concluyó a las 2 de la mañana de ayer.

Por su parte, el Poder Ejecutivo poblano publicó el boletín oficial que se transcribe íntegro a continuación:

Autoridades de la Secretaría de Gobernación federal y estatal, así como de la Secretaría de Educación Pública, sostuvieron reunión presencial y virtual con integrantes del Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, para acordar la inscripción de aspirantes al plantel hoy 15 de septiembre, y reunirse en una nueva mesa de diálogo, el próximo jueves 18.

“En una muestra de acercamiento y apertura con las alumnas, funcionarios federales y estatales convinieron en aceptar la lista de aspirantes propuesta por el consejo estudiantil para que hoy mismo, a partir de las 12 horas, sean inscritas por personal académico y docente de la Secretaría de Educación Pública estatal.

Asimismo, se reiteró la disposición al diálogo por parte del gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y del de Puebla, presidido por el gobernador Alejandro Armenta, por lo que, la siguiente mesa de acuerdos será el próximo 18 de septiembre.

“Cabe mencionar, que fue en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación federal, en donde se firmó la minuta de acuerdo entre autoridades y estudiantes, quienes además se comprometieron a regresar hoy mismo a sus municipios de origen”.

