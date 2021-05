Ratificaron a Pablo Salazar como candidato porque planeó asesinarme: Barbosa

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, acusó a los dirigentes estatales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de haber ratificado a Pablo Salazar Vicentello como candidato a la diputación del Distrito 18, con cabecera en Cholula, porque formó parte de una trama para supuestamente asesinarlo.

El mandatario estatal se refirió en la rueda de medios de esta mañana a la sustitución de candidaturas en el instituto político izquierdista y el supuesto bloque antibarbosista, que a decir del diputado local, Emilio Maurer, quieren formar para el próximo Congreso al dirigente estatal de Morena, Edgar Garmendia de los Santos y el enlace con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Carlos Evangelista Aniceto.

Barbosa Huerta expresó, entonces: “Yo no voy a opinar sobre ningún candidato en particular, no debo, no debo, el partido cuando designó a cada uno de ellos, hizo sus evaluaciones, las propias de ser el mejor perfil para competir en un ámbito territorial, esa es la evaluación, así es como se designan a los candidatos por los partidos: el mejor perfil de un partido político es el que lo representa en un ámbito municipal, estatal o distrital, así es como fueron evaluados los candidatos, ¿por quién?, pues por los órganos del partido que hicieron esas designaciones”.

Y acusó: “Seguramente una de las consideraciones que tuvieron para asignar a Pablo Salazar, fue cuando planeaba mi muerte, ¿se acuerdan?, en una grabación, puede ser que haya sido una evaluación que tomaron en cuenta para su designación”.

De esta forma, el titular del Poder Ejecutivo recordó un episodio de la campaña extraordinaria de 2019, cuando Pablo Salazar –identificado como operador del actual senador de la República-, Alejandro Armenta Mier, fue exhibido en una trama de la que participó la panista, Violeta Lagunes, en la que se hablaba de asesinar al entonces candidato, Luis Miguel Barbosa, hechos que fueron calificados por los involucrados como “una broma”.