Pablo Guede queda fuera del Puebla

Pablo Guede quedó fuera del Puebla de la franja después del pésimo desempeño del equipo en la Liga MX, durante 5 jornada no ha podido ganar y por ello la directiva decidió aceptar su renuncia.

El técnico argentino maquilló un poco su mal desempeño con la clasificación en la Leagues CUP, después de que el Clausura 2025 se las ingenió para ser uno de los peores de la competencia. Ahora el arranque es exactamente el mismo. Cinco juegos sin ganar.

Señalar que Pablo Guede presentó su renuncia como director técnico del Club Puebla tras la derrota 0-2 ante el Atlético San Luis en la Jornada 5 del Apertura 2025.

En conferencia de prensa, el estratega argentino expresó su decisión de dar un paso al costado, argumentando la necesidad de un cambio para el equipo, tras un ciclo turbulento para la franja, que ha luchado por encontrar consistencia en la presente temporada.

Poco tiempo después la directiva ratificó esta decisión aceptando esa renuncia del técnico sudamericano. Ahora Martín Bravo, quien es el técnico de la Sub 21 del equipo de la franja, se hará cargo del primer equipo de manera interina. En los próximos días se sabrá quien es el nuevo estratega del Puebla.

