Otro podio para el Checo

El GP de Francia confirmó, el día del padre, que estamos ante un año ídem, con el colosal duelo Hamilton-Verstappen ahora sí a punto, una vez alcanzado por Red Bull el añorado equilibrio de diseño e ingeniería frente a la Mercedes que tanto venía echándose de menos. Por lo pronto, en el Paul Ricard fue escenario privilegiado de un mano a mano entre ambos resuelto de manera sensacional en la penúltima vuelta, cuando el holandés consiguió rebasar al británico relegándolo al segundo puesto del podio. Aunque, en realidad, la jugada maestra ocurrió mucho antes, con el llamado a pits de la Red Bull que le permitiría a Max ir comiéndole segundos a Lewis gracias al juego de llantas medias que le instalaron en la vuelta 37 -de 53-, mientras en mercedes se aferraban al plan de una sola parada que finalmente resultó equivocado.

Que lo diga si no Valteri Bottas, rebasado a su vez por Sergio Pérez -había arrancado cuarto, detrás del trencito Verstappen-Hamilton-Bottas que acaparó la parrilla-, cuando a la altura del giro 47 se rindió el finlandés al asedio del mexicano, con neumáticos más frescos y su acostumbrada solvencia para sortear rivales y exprimir las posibilidades de sus gomas. De suerte que el repaso estratégico que le dio Red Bull a Mercedes fue doble, al vencer los dos pilotos de la escudería austriaca a sus dos pares de la marca teutona.

A Red Bull, además, le está rindiendo excelente cuenta la contratación del Checo, pues ahora sí cuenta el “Trueno” Verstappen con el coequipero de primer nivel que le estaba haciendo falta para atacar a Hamilton con mejores posibilidades de éxito que en años anteriores. Tanto que en el campeonato de constructores va superando la escudería de Max y Sergio a la de sus oponentes naturales al son de 215 puntos contra 178. McLaren, por su parte, alcanzó ayer 110 muy meritorios, siendo la escudería del resto mejor posicionada, en buena parte también por el brillante desempeño de sus pilotos Lando Norris (5º en Francia) y Daniel Ricciardo (6º ). Aquí la decepción es Ferrari (94), de mal en peor conforme avanza el campeonato.

Puebla. Este fin de semana se corrió en Amozoc la fecha mexicana correspondiente a la Fórmula E, lo que no es poca cosa, tomando en cuenta que se trata de uno de los pocos certámenes del orbe avalados por la FIA, con la F-1 y el mundial de Rallies.

Luego de ver la competencia entre coches eléctricos y de comprobar las ventajas y las deficiencias del trazado poblano, una primera conclusión es que tendremos que ir familiarizándonos con el reglamento correspondiente, tan distinto en todo al de la F-1.

Y sin irnos de Puebla, es como siempre triste pero acaso inevitable confirmar el desarme de la escuadra camotera que tan brillante desempeño tuvo en el Guardianes 2021, colándose por méritos propios hasta semifinales. Por lo pronto, Santiago Ormeño ya pertenece al León y Salvador Reyes Chávez a las Águilas del América. Y seguramente no serán los únicos que cambien de aires. Ni modo.

Siempre nos queda la Euro . Cuando el hambre aprieta y el temor nos cerca, pandemias u otros rigores de por medio; cuando la rutina ahoga y la alegría se ausenta, una Eurocopa a tiempo vale su peso en oro. Decíamos el otro lunes que no hay que extremar las exigencias, que ningún equipo está para lujos, entrenados a medias y con el coronavirus suelo, entre alineaciones de emergencia y con público, cuando lo hay, acotado. Y de repente, Alemania y Portugal -sábado pasado, en Múnich- se enzarzan en un partido mayúsculo, un ida y vuelta de día grande, finalmente ganado por el más apto, sólido y capaz, que sobra decir fue la mannschafft, lista siempre para aprovechar cualquier resquicio, todos a una y sin titubear. Lo que no significa que Cristiano y socios no haya hecho un hermoso esfuerzo por equiparársele, con más encaje de bolita y un juego mucho más aromático y sabroso pero fatalmente huérfano del realismo, el sentido práctico y el rigor lógico y atlético de los dirigidos por Joamchim Löw, una Alemania que demostró estar de vuelta luego de su titubeante paso por París en la apertura del certamen.

Germanos y lusos militan en el grupo terrible de la Eurocopa, el F, aún encabezado por Francia a pesar del tropezón sabatino en Budapest, empate con Hungría (1-1) que nadie esperaba y que castigó la típica displicencia gala de la que los bleus quisieron desprenderse cuando ya no era tiempo y resultado estaba sellado (Fiola a los 45´ por los magyares y de Gliezzman la igualada a los 65´); no fue malo el juego pero sí, por lo que hace a los franceses, decepcionante. Les sirve que en parís, al abrirse la serie, habían derrotado a Alemania por la mínima con autogol de Hummers.

Festival de goles en Múnich. Del Alemania-Portugal habrá que decir que el gol abridor de Cristiano (15´) no sirvió para frenar la tenacidad y la eficacia teutonas, maestros como son en recuperar terreno perdido y darles la vuelta a los partidos. La sucesión de goles que a continuación trituró a Portugal lo certifica, si bien los dos primeros los marcaron en contra Ruben Dias (35´) y Raphael Guerreiro (39´), allanándoles el camino a los dos siguientes (Havertz 51´ y Gosens 59´), ambos en acciones ofensivas perfectamente ligadas a primer toque y rematadas con contundencia típicamente germana; ayudó Portugal con un trabajo defensivo errático y pasivo que regaló demasiadas facilidades, incluido el arquero Rui Patricio en el cuarto gol y desesperando por su descolocación el lateral derecho Semedo, ausente lo mismo cuando Alemania atacó por su lateral -dos primeros tantos- que ante los centros cruzados desde el carril opuesto -los dos últimos.

El resto. Mala imagen, en cambio, la que ofrece la España de Luis Enrique, atascado en un cambio generacional sin parentesco con el triple campeón del ciclo 2008-20012 -con el mundial de Sudáfrica y dos Eurocopas ganadas-; al relevo actual le falta personalidad, le sobra tenencia y escasea el remate. Y jugando en casa (Sevilla), no pasar del empate con Suecia (0-0) y Polonia (1-1 el sábado, Morata 25´y Lewandowski 54´) huele a mal augurio dentro de un G-E más bien flojo; lo encabezan los suecos con 4 puntos tras vencer 1-0 a Eslovaquia (3), que a su vez había dispuesto de Polonia (1).

Entre los ya calificados a octavos sobresale Italia (9 puntos y marca perfecta en el G-A) y Gales (4 allí mismo, tras perder 1-0 ante una Azzurra formada por suplentes); Suiza, tercero con los mismos 4 pero peor diferencia de goles, tendrá que esperar a que se definan los demás grupos, pues calificarán también los dos mejores tercero lugares. Otros que van en caballo de hacienda son Bélgica -dos partidos ganados y 6 puntos en el G-B, donde Rusia y Finlandia llevan 3 y ninguno la ya eliminada Dinamarca-, Holanda -lo mismo: dos victorias y el liderato del G-C, a pesar del susto inicial con Ucrania (3-2) y tras fácil victoria sobre Austria (2-0), ambos con 3 puntos a expensas de Macedonia del Norte (0). El G-D promete para mañana un muy parejo Inglaterra-Chequia, igualados ambos en 4 puntos contra solamente uno de Croacia y Escocia, que el jueves resistió 0-0 a los ingleses en el clásico británico mientras Croacia empataba, pero a uno, con la República Checa.

LO que viene. El partido con mejor pinta será el que enfrente, este miércoles, a Portugal y Francia, con los lusos jugándose la vida, como también lo hará la poco confiable España en su choque con Eslovaquia, siendo, con Italia, el otro combinado que gozó de la extraña ventaja de jugar como local sus tres encuentros de la fase de grupos.

Copa América. Con las críticas a las dirigencias de Conmebol a todo volumen y mientras los casos de Covid se suceden y los mismos jugadores manifiestan su temor a infectarse, el certamen sigue celebrándose, entre pitos y flautas, en un desolado Brasil. Por cierto que los locales están devorando pichón -3-0 Venezuela y 4-0 Perú-, aprovechando lo flojito de su grupo, donde el segundo calificado debiera ser Colombia con permiso de Ecuador (1-0 los cafetaleros). En cambio, en la otra quinteta tienen que ganarse el pan argentinos, uruguayos, paraguayos y chilenos con Bolivia como escalón donde apoyarse. Argentina ya venció a Uruguay (1-0) pero sólo empató con Chile (1-1, gran tiro libre de Messi), triunfador a su vez sobre Bolivia (1-0), también derrotada por Paraguay (3-1).