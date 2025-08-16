Otra derrota para el Puebla en casa

El Puebla sigue sin encontrar el camino en la Liga MX, el espejismo de la Leagues Cup, ha desaparecido ante la falta de resultados la muy poca afición que se dio cita en el Cuauhtémoc salió desesperada por la nueva derrota.

El Atlético San Luis derrotó 0-2 al Puebla en la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, logrando una victoria como visitante que le permitió sumar 3 puntos importantes a los visitantes.

El primer gol llegó al cierre del primer tiempo mediante un penalti convertido por João Pedro, quien disparó al centro con potencia y precisión para abrir el marcador y romper el equilibrio del partido. Puebla intentó reaccionar, pero Raúl Castillo falló 2 oportunidades claras en los primeros minutos del segundo tiempo.

San Luis consolidó la ventaja al minuto 70 con un segundo tanto de João Pedro, quien definió raso y colocado desde el centro del área, dejando sin opción al arquero local. Con el 0-2, el equipo potosino controló el resto del encuentro con solidez defensiva.

Puebla sigue sin conocer la victoria en el torneo y se hunde en la tabla, mientras Atlético San Luis alcanza confianza y escala posiciones de cara a las próximas jornadas.

Señalar que el partido se retrasó diez minutos por los incidentes acontecidos a unos metros del estadio donde grupos de ambulantes se enfrentaron por lugares para la venta que se realiza cada que vez que hay partidos de futbol y/o beisbol en estos inmuebles.

