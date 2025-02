Oscura actuación del INAH en el caso del hotel de José Luis Márquez

A principios de este mes se narró en este espacio que, de manera inexplicable, desapreció de los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el expediente del polémico hotel que el exalcalde de Zacatlán José Luis Márquez Martínez empezó a construir junto al basamento de la Gran Pirámide de Cholula. Tal situación exhibe un oscuro manejo del Centro INAH Puebla, que dirige Manuel Villarruel Vázquez, en torno a este proyecto y hace suponer que se podría estar buscando favorecer la obra de este político, ahora en su fase de converso de la 4T luego de que dejó una larga carrera en el PRI.

La publicación de esa columna –el pasado 5 de febrero– ha provocado una sentida respuesta del director del Centro INAH Puebla, Manuel Villarruel Vázquez, que envió una carta de réplica, en la cual sostiene que no ha desaparecido ningún expediente y califica de “tendenciosa” la información difundida.

En realidad, el que miente y es tendencioso es Manuel Villarruel Vázquez, ya que mediante una manipulación de términos y tiempos quiere aparentar que no ha pasado nada en torno al proyecto de construcción de este hotel sobre una superficie de 3 mil metros cuadrados, ubicado en el Centro Histórico de San Pedro Cholula.

El contexto para entender lo que esta pasando es el siguiente: hace ocho años, el entonces alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinoza Torres, otorgó una licencia de construcción para que el político priista José Luis Márquez emprendiera la edificación de lo que planeaba ser el hotel más grande en ese municipio y en general de toda la zona arqueológica cholulteca, que es la de mayor importancia en el estado.

Fue de dominio público que –hace ocho años– el proyecto se frenó por una intervención del INAH, cuando defensores del patrimonio cultural se percataron que había la pretensión de que ese centro de hospedaje tuviera 5 pisos, lo que afectaba el paisaje histórico de la zona monumental.

Luego de que se suspendieron los trabajos, Márquez se fue de San Pedro Cholula y dejó abandonado el inmueble, que hasta la fecha está en obra negra. Prefirió regresar a su comunidad en donde bajo las siglas del PRI se convirtió por segunda vez en alcalde de Zacatlán, en el año 2021, y ahora ha conseguido que su esposa Beatriz Sánchez Galindo sea la nueva presidenta municipal, pero ya bajo la postulación de Morena.

Un grupo de defensores del patrimonio cultural preocupados de que Márquez quiera reiniciar los trabajos de su hotel, hace unas semanas formularon una solicitud de información al INAH, en la cual le pidieron que les proporcionara copias de los permisos en curso para la obra, y todo lo relativo a las suspensiones y clausuras del proyecto.

Oficialmente el INAH respondió, el pasado 23 de enero, de la siguiente manera: “Derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Sección de Arqueología y Monumentos del Centro INAH Puebla no se localizó expediente o documentación al respecto, por lo que no es posible proporcionar la información solicitada…”

Es importante remarcar que, en la respuesta oficial ofrecida por Nayely Tello Gutiérrez, jefa de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Puebla, se indica que no se encontró “expediente o documentación” del hotel de José Luis Márquez.

Por tanto, queda claro que este tecleador no inventó nada ni hizo una incorrecta interpretación al indicar que “desapareció el expediente” del polémico proyecto del ex alcalde de Zacatlán.

En una carta que envió a La Jornada de Oriente el señor Manuel Villarruel Vásquez, misma que se reproduce al final de esta columna, se atreve a sugerir que “la desaparición del expediente” del hotel de Márquez es un invento de la columna Cuitlatlán, cuando está plenamente demostrado que esa información se desprende de un documento oficial del Centro INAH Puebla.

Ahí no termina todo. Manuel Villarruel también manipula los términos, al indicar que la solicitud de información que se respondió por parte del Centro INAH Puebla era solamente una petición de datos para saber si se había concedido una reciente autorización de construcción a favor de José Luis Márquez u otra persona en torno al hotel en cuestión.

Si se revisa en con detenimiento la solicitud de información que hicieron los ciudadanos Salvador Charolet y Ricardo Martínez, en su calidad de defensores del patrimonio cultural, se advierte que ellos no pidieron solamente que se les comunicara si recientemente se otorgó una licencia de construcción de dicho inmueble. Ellos pidieron todas las actuaciones que ha tenido el INAH sobre este proyecto. Y la respuesta fue contundente: “no hay ningún expediente”.

Esta es la solicitud de información concreta que Ricardo Martínez y Salvador Charolet hicieron al Centro INAH Puebla: “Licencias de construcción, dictamen y demás documentos expedidos en favor de JOSE LUIS MARQUEZ MARTINES Y/0 BEATRIZ SÁNCHEZ GALINDO, EX ALCALDE Y ALCALDESA ACTUAL DE ZACATLAN, PUEBLA. En su caso oficios de suspensión y/o clausura de obra, con respecto a la construcción que se realiza sobre una plataforma prehispánica y adjunto al basamento piramidal ubicada en la calle 5 Oriente y 2 Sur, de Cholula, municipio de San Pedro Cholula, iniciada en el año 2017, bajo la administración municipal del alcalde JOSE JUAN ESPINOZA TORRES.” (sic)

Si Manuel Villarruel Vásquez realmente quisiera actuar con trasparencia tendría que explicar cómo es posible que, hace unos 8 años, el INAH frenó la construcción del hotel de Márquez y en la actualidad no se tenga un expediente sobre la intervención del instituto.

Y sobre todo, es necesario recordarle a Manuel Villarruel Vásquez que con mentiras y manipulaciones no se protege el patrimonio cultural.

La carta de Manuel Villarruel

Centro INAH Puebla

Oficio número: 401.2C.1-2025/300

Ciudad de Puebla, Pue., a 05 de febrero de 2024

ASUNTO: DERECHO DE REPLICA

AURELIO FERNÁNDEZ Y FUENTES

DIRECTOR DE LA JORNADA DE ORIENTE

P R E S E N T E

Por este medio, solicito mi Derecho de Réplica en relación con la nota publicada el pasado 05 de febrero de 2025 en el portal de LA JORNADA DE ORIENTE titulada: “Desaparecen” en el INAH el expediente del hotel de José Luis Márquez que daña el patrimonio de Cholula, la cual hace una mala interpretación de una respuesta emitida a través de la Unidad de Transparencia institucional y miente sobre el actuar de este Instituto en cuanto a los procesos de conservación que lleva a cabo en favor de la conservación del patrimonio arqueológico de nuestro país.

Como Usted sabe, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene entre sus objetivos fundamentales la conservación, restauración y protección del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico de la nación. En ese sentido, el redactor se equivoca en la interpretación de los hechos, toda vez que esta Institución en ningún momento ha señalado haber “Desaparecido expedientes” como lo manifiesta en su texto de manera tendenciosa.

Lo que este Instituto informó fue que no hay alguna autorización del INAH a nombre del C. José Luis Márquez Martínez, o alguna otra persona, para la realización de obras en el predio ubicado en calles 5 Oriente y 2 Sur, en el Centro Histórico de San Pedro Cholula, también conocido como Tlachihualté, cercano a la Zona Arqueológica de Cholula; así como que tampoco existen procedimientos administrativos vigentes para el mismo.

De manera adicional, le compartimos que hemos hecho visitas de verificación y no hemos encontrado evidencias de que se hayan realizado obras actuales ni recientes; en virtud de lo cual no es posible que el Instituto reactive algún procedimiento administrativo. Ello no significa en ningún sentido que el INAH omita su responsabilidad en cuanto a la protección técnica y legal del sitio.

Asimismo, le comparto que este Instituto ha enviado un oficio al H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, para notificar que es de interés del INAH el seguimiento a dicha obra y, por lo tanto, exhortamos a la autoridad local para que exista un trabajo coordinado para controlar y normar cualquier acción que se pretenda realizar en el predio.

Finalmente le reitero nuestro respecto al derecho a la libre expresión, pero también reafirmo nuestra responsabilidad de evidenciar cuando se publique información sobre nuestro actuar que carezca de veracidad, haga señalamientos falsos y especule sobre hechos de corrupción equívocos, pretendiendo dañar el prestigio de una institución como el INAH.

Reiteramos nuestro compromiso con la salvaguarda del patrimonio cultural de México y nuestra plena disposición a establecer canales de comunicación eficientes, transparentes y permanentes que posibiliten un diálogo cercano con la sociedad a la cual nos debemos.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

ATENTAMENTE

MTRO. MANUEL VILLARRUEL VÁZQUEZ

DIRECTOR DEL CENTRO INAH PUEBLA