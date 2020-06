óscar Romero es una pieza clave en Tigres Blancos de la Umad

Óscar Romero lidera varios rubros de efectividad en el equipo de la Universidad Madero (Umad) y a nivel general, dentro la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil, el jugador felino alcanzó el primer lugar en el ranking que promedia tiros libres convertidos, esto con cifras de 4.8.

Ser reconocido entre los líderes de un rubro de efectividad de la Liga ABE y en un ámbito que suele ser decisivo para asegurar victorias es algo que motiva a Óscar Romero a seguir trabajando para aportar a los Tigres Blancos Umad.

“Siempre es bueno tener un lugar importante en la estadística, sin embargo, es más importante la parte grupal y los objetivos que como equipo podamos cumplir. Es valioso aportar con unidades, pero comparto la idea del coach Juan Manuel Solano, misma que indica que lo más valioso de un equipo no es el tema individual, sino precisamente el equipo, es decir, la parte de grupo”.

En otro orden de ideas, Óscar Romero comentó que la última temporada de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil dejó una gran enseñanza en el equipo, el cual tuvo que salir adelante a pesar de algunas lesiones y partidos que se perdieron de último segundo.

“Veníamos de jugar por primera vez los 8 Grandes y pasó que esta temporada no logramos calificar. Iniciamos bien y con la inercia de la temporada anterior, pero durante el torneo no conseguimos los números que queríamos. Esta campaña de Liga ABE nos sirve de mucho en experiencia para no aflojar el paso y para regresar a los primeros puestos una vez que inicie la competencia”.

Los Tigres Blancos de la Umad tienen el objetivo de ganar un boleto a los 8 Grandes en la siguiente temporada de la Liga ABE dentro de la División I de este circuito que todavía tiene pendiente el Nacional de División II para ver a los siguientes invitados en el máximo circuito del basquetbol universitario.