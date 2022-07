Óscar Oliva, un poeta comprometido y perseverante, para quien la poesía y el mundo son su casa

“Y escribo/ Escribo con una encía inflamable y punzante/ que se incrusta en la mesa de madera,/ desde un cuarto donde el fragor entra de rodillas, /sin saber que gocé./ Escribo, pues, para ganarle a la vida”, recita el poeta chiapaneco Óscar Oliva (Tuxtla Gutiérrez, 1937), galardonado recientemente con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 que otorga el gobierno de México, que lo reconoció por ser uno de los grandes poetas del siglo XX, autor comprometido, cercano a los pueblos originarios, formador de varias generaciones de escritores y poetas, que le da voz al sur y a la protesta cívica.

Desde sus 14 años cuando escribió su primer poema titulado Estos minutos, para Óscar Oliva la poesía ha sido “capaz de reproducir lo atesorado por la memoria, haciendo infinidad de combinaciones posibles”, como enunció hace más de 30 años al recibir el Premio Chiapas de Literatura (1990).

Autor de los libros Estado de sitio que este 2022 cumple su medio siglo de publicación, Trabajo ilegal (1985), Escuchar el mundo (2000), Estratos (2010) y Lascas (2017), Óscar Oliva fue también ganador, en 1972, del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por Estado de Sitio, y del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines / Gatien-Lapointe 2019 por Escucha del mundo / Tendiendo el mundo.

Fue miembro de La espiga amotinada (1960), en la que reunió, en un volumen homónimo, los poemarios de sus colegas Juan Bañuelos, Jaime Augusto Shelley, Eraclio Zepeda, ya fallecidos, así como de Jaime Labastida, con un prólogo de Agustí Bartra.

“Ellos no sólo fueron mis hermanos, sino mis maestros. Estoy hablando de Eraclio, Juan y Jaime Augusto. Recordé con gran emoción las muestras de cariño que me sigue dando mi hermano, el poeta Jaime Labastida, seguimos trabajando juntos con la poesía y a través de nuestros ensayos. También recordé a mis hermanos mayores: Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Agustí Bartra, Efraín Huerta, Juan de la Cabada, Rubén Bonifaz Nuño. Son muchísimos los amigos que me ofrecieron su cariño y lecciones muy importantes”, refiere el poeta en una entrevista aparecida días atrás en La Jornada.

Con el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, escribe Luis Hernández Navarro en La Jornada Zacatecas, Óscar Oliva regresó a su tierra natal, donde recuperó “su primera educación sentimental”. En aquel tiempo, formó parte de la Comisión Nacional de Intermediación que intervino en los diálogos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Además de ser parte de la Comisión Nacional de Intermediación encabezada por el obispo Samuel Ruiz, fue sacudido por los verdes selváticos, las estrellas luminosas desaparecidas de los cielos de la gran urbe, las cañadas, el sol aprisionado y la vitalidad del mundo indígena. Sus libros Lienzos transparentes y Estratos son producto de este fructífero retorno a la geografía originaria”, escribe el colaborador de La Jornada.

Al poeta chiapaneco, Hernández Navarro lo describe como un “maestro de varias generaciones y promotor cultural excelso” que ha trabajado a lo largo de los años “una genuina y original arquitectura verbal, pulida con la paciencia y precisión del más experimentado artesano, que es simultáneamente reto y hazaña”.

Para Óscar Oliva, que a sus 85 años se define como un poeta de la perseverancia, “la poesía es un género que va a existir y persistir mientras haya humanidad”.

Afirma que actualmente trabaja en una obra más reflexiva, para que sea parte del conocimiento humano, sobre todo para intensificar las emociones que ha procurado dar con su poesía: las tensiones sociales, las tensiones entre hombre y mujer, las tensiones entre hombre y sociedad, o entre el hombre y la naturaleza.

“Estoy intensificando en estos momentos mi quehacer poético, por supuesto con la experiencia de todo lo que he vivido y visto pasar por el mundo, pues el mundo es mi casa. Porque desde la banqueta oigo no solamente los estallidos, sino también escucho la fulguración del universo y el camino que ronda el sol en nuestras cabezas”, dijo Oliva antes de partir a un encuentro de poesía en Costa Rica.