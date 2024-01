A Baco pide Midas que se vuelva

oro cuanto tocare, ¡ambición loca!

Vuelves en oro cuanto mira y toca,

el labrado palacio y verde selva.

Adonde quiera que su cuerpo envuelva,

oro le ofende, y duerme en dura roca;

oro come, oro bebe, que la boca

quiere también que en oro se resuelva.

La muerte, finalmente, su auricida,

triunfó de la ambición, y en oro envuelto,

se fue secando, hasta su fin postrero.

(…)

Félix Lope de Vega

Soneto (1602)

Manuel de Santiago. El oro es un metal amarillo en estado de pureza (oro nativo), pero puede adoptar otros colores en función de la mezcla con otros metales e impurezas: amarillo pálido con la plata, amarillo intenso con el cobre y también puede ser violeta, rojo, negro y pardo. El oro es el metal más maleable y dúctil, lo cual ha permitido producir delgadas hojas —pan de oro— de un espesor micrométrico (8 mil láminas de oro por milímetro) y puede formarse un alambre de gran extensión con una ínfima cantidad del metal. Las aleaciones principales del oro, que tienen un uso práctico, son con la plata, el mercurio y el cobre; por ejemplo, con el mercurio se logran amalgamas dentales, las cuales son resistentes al desgaste, fácilmente manipulables, perdurables, etc., aunque también pueden producir “un efecto eléctrico” que se genera al contacto con otros metales y que hace que sientas “toques” y que te sepa la boca a fierro o como se decía antes, “a centavo”. Las aleaciones con la plata y el cobre tienen básicamente aplicaciones en joyería. Últimamente se está utilizando el oro en la industria electrónica debido a su alta conductividad, resistencia a la corrosión y adaptabilidad a las condiciones de uso de conexión y contacto en teléfonos celulares, en la electrónica de los automóviles y en las placas de circuitos impresos de diferentes dispositivos.

¿Cómo se obtiene el oro?

Ya dijimos que en la antigüedad el oro se obtenía, en su mayoría, de cribar las arenas de los ríos que llevaban las “pepitas” del metal y que por su peso se sedimentaba en los cuencos de los mineros. El oro proviene de yacimientos en algunas montañas que, al deslavarse con el agua, la arena, el limo, la grava y otros metales son arrastrados por corrientes llamadas aluviones y se acumula en los cauces de corrientes fluviales, conocidas como placeres, de donde lo extraían los buscadores a pequeña escala o gambusinos cuya etimología no ha sido suficientemente aclarada. También se practicó la minería del oro una vez que se identificaron las vetas ricas en el metal y se extraía con procesos de explotación ordinarios mediante la construcción de galerías para seguir el curso de las venas auríferas, así como los procedimientos de beneficio de los minerales para separar el oro y la plata, principalmente.

Oro de las estrellas

Dada su escasez en la naturaleza se ha buscado el origen de los llamados metales pesados incluyendo el oro y se ha propuesto una explicación que proviene de la astrofísica, afirmándose que se deriva de colisiones de estrellas binarias de neutrones cuyos fragmentos al ser despedidos al espacio son la fuente del oro, platino, zinc, mercurio, cadmio, cromo, plomo y otros más. Uno de estos choques de estrellas se produjo en el momento de formación de la Tierra y así estos metales se incorporaron a los demás materiales que componen el planeta. Por cierto, la mayoría de estos estos “metales pesados” representan un peligro para la salud por el mal manejo de los residuos de productos de la tecnología que contaminan el ambiente. Bueno, pero el oro a pesar de su pesantez ni nos estorba ni nos hace daño; así, les sugiero que sigan conservando sus “centenarios” y sus lingotes, a pesar de que esto les pueda quitar el sueño, aunque por otras razones.

No todo lo que brilla es oro

Un mineral que fue muy codiciado por su apariencia parecida al oro es el llamado “oro de los tontos” o pirita (disulfuro de hierro). Sin embargo, la pirita posee una capacidad para generar chispas al ser golpeada fuertemente, por lo tanto, algunos arqueólogos:

“piensan que los neandertales y otros homínidos primitivos golpeaban piezas de sílex con trozos de pirita para crear las chispas que provocaban el fuego. Este mineral ha aparecido en los restos arqueológicos de antiguos hogares, lugares clave en la vida diaria de los humanos desde hace al menos 400,000 años.”

Actualmente, por su gran contenido de azufre (53.6%), la pirita se utiliza para elaborar ácido sulfúrico que es la sustancia química con mayor producción en el mundo y es un indicador del desarrollo de los países. La frase, “no todo lo que brilla es oro”, apunta a no dejarse engañar por el brillo de algo, por el oropel, como aquellos que se emboban cuando visitan las ciudades de los Emiratos Árabes Unidos sobre todo Dubái y su “Zoco de oro”, donde se venden joyas al menudeo, pero que resultan muy caras. Abu Dabi o el emirato de Qatar son otras “joyas” de la bonanza petrolera del Oriente, ya que, ante el despliegue de ostentación y riqueza en estos lugares, muchos se quedan boquiabiertos dejando que les escurra un espeso hilillo de baba por las comisuras labiales; pero, como decía mi padre: “para ver y no comer, que provecho puede hacer”.

¿Medicina de oro o a costo de oro?

Es tal la estimación que se tiene del oro que, a lo largo de la historia se buscó usarlo para tratar diversos padecimientos como lepra, sífilis, tuberculosis, sin éxito alguno; sin embargo, surgió la crisoterapia (gr. khrysós= oro y théraps= cuidar) o en su versión híbrida (lat. gr.), auroterapia. Aparte de los probados usos odontológicos del oro existe un compuesto de este metal, la auranofina, que se emplea para tratar la artritis reumatoide en sus etapas tempranas y cuyo efecto se ha comprobado para la atenuación de los síntomas dolorosos de la enfermedad, así como la rigidez matinal. Hoy en día se han desarrollado y experimentado las nanoestructuras de oro (AuNPs) para utilizarlas, entre otras cosas, en el transporte y la liberación de medicamentos con total precisión y control en algunas partes de órganos afectados y aún a nivel intracelular. También se usan estas nanopartículas de oro con propósitos de establecer diagnósticos exactos identificando algunas enfermedades a nivel celular. Como sea, el costo de las medicinas, lejos de ser “nano” se ha vuelto “macro” y parece que compramos oro molido.

In gold we trust

El vocablo oro ha sido la metáfora por excelencia para designar a todo aquello que es valioso y que ha dado brillantez a una época ya sea de gran amplitud social e incluso en un ámbito más reducido. Las “bodas de oro” se celebran al cumplir el cincuenta aniversario de un matrimonio y generalmente son motivos de una gran celebración para la cual los cónyuges se obsequian algún objeto de oro; en contraste, a la celebración del matrimonio de un año que se le llama “bodas de papel”, aunque el obsequio de papel puede ser un jugoso cheque o la escritura de una propiedad con mayor valor que las baratijas de oro, de baja ley o “baño de oro”, que se venden en cualquier lado y con las cuales algunos enseñan el cobre. “El tiempo es oro” es una frase que no necesita mayor explicación y que adquiere un significado muy importante entre los capitalistas que no pierden el tiempo en cosas que no les reporten buenas ganancias. Por esa razón algunas personas mal pensadas dicen que el lema oficial de Estados Unidos, desde 1956, “in God we trust” (en Dios confiamos) se trata en realidad de “in gold we trust”.

Títulos de canciones, poemas, libros, épocas, objetos, el Goldwasser (licor con hojas de oro), premios “Globo de oro”, El “siglo de oro” (se refiere a la producción literaria de España en el siglo xvii); uno de los palos de la baraja española, la novela de Rulfo “El gallo de oro”, las aventuras de un torero “El as de oros”, el mito del “guajolote de oro”, “la voz de oro” calificativo que era asignado a algunos cantantes que mostraban al natural sus dotes vocales sin apoyarse en la tecnología, así como algunos textos publicitarios que contienen la palabra oro con el propósito de resaltar su valor. Agréguele cuantas expresiones tengan que ver con la palabra oro y prácticamente en casi todas las actividades del hombre la encontrarán. Ahora, si se les mete en la cabeza la obsesión de buscar a la célebre “gallina de los huevos de oro”, cuando la encuentren, por favor no la maten, apapáchenla y déjenla que poco a poco vaya poniendo sus huevitos.

De acuerdo a la tradición, entre los presentes que los Reyes Magos entregaron para adorar al niño Jesús, junto con la mirra y el incienso u olíbano (incienso aromático) se encontraba el oro. Los “Guantes de oro” corresponde a una serie de torneos de box amateur en los Estados Unidos. La orden de caballería del Toisón (vellón) de oro fue instituida por Felipe iii de Borgoña en 1429 y está muy ligada a la casa de Habsburgo en Austria y España, cuyo rey, Felipe vi, tiene el título de gran maestre y ostenta el collar que lleva eslabones alternados, unos con la letra “B” de Borgoña y otros con la representación del fuego; en el extremo del collar cuelga el vellocino de oro en referencia a la leyenda de Jasón; por cierto, la zalea de los carneros se tendía sobre la corriente de los ríos para recuperar, entre la arena, las pepitas de oro que quedaban atrapadas entre la lana.

Prometer “el oro y el moro” equivale a colmar, sospechosamente, a alguien con todas las riquezas o beneficios sin una garantía real de cumplir el ofrecimiento. En 1981 fue hallada en la Alameda central una barra de oro, el “tejo”, de casi dos kilos, en lo que fue un antiguo canal de la ciudad de Tenochtitlan y que evidencia la huida precipitada de Cortés y su ejército ante el asedio de los guerreros mexicas en el episodio conocido como “La noche triste” (1520). Las medallas de oro son las preseas más cotizadas en competencias de muchos tipos, los “discos de oro” corresponden a certificaciones de ventas discográficas. En la ciudad de Estambul se encuentra un puente llamado “Puerta de oro” que comunica Europa con Asia, también en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos se encuentra el puente Golden Gate, con el mismo significado.

El oro en la actualidad

Le informo que el “patrón oro”, creado en el siglo xix, fue un sistema monetario que fijaba el valor de las monedas nacionales en función de una determinada cantidad de oro, ya que el emisor de la divisa garantizaba la equivalencia de su valor nominal en oro. El patrón oro estuvo vigente hasta la Primera Guerra Mundial y en la década de los 30 fue abandonado completamente dando lugar a un sistema monetario en el que el dólar ha sido impuesto sin contar con un respaldo en oro. La regulación monetaria es muy compleja y la adopción de un patrón ha provocado enconadas disputas entre los economistas y los gobiernos que en estos asuntos “andan a la greña”. Fue en la Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire, eua), en 1944, cuando se alcanzaron acuerdos entre los cuales estuvo la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, curiosamente ambas instituciones tienen su sede en Estados Unidos, usando el dólar estadunidense como moneda de referencia hasta que la sobrevaloración de esta moneda por los costos de la guerra de Vietnam, desató una oposición del resto del mundo y el sistema monetario fue reemplazado por un patrón de cambios fluctuantes, aunque el dólar se mantiene como moneda de reserva de las principales economías.

La mina de oro

“La mina de oro” es el nombre de algunos sitios geográficos, de tiendas de abarrotes, de torterías, de “pastes” pachuqueños, de películas, de novelas y cuentos, de películas, etc. Al buen orador se le suele llamar “pico de oro”, hubo un luchador mexicano llamado “Brazo de Oro” como la película de 1955 con Frank Sinatra y Kim Novak y su banda sonora, la famosa melodía de Elmer Bernstein. La “Regla de oro” es el nombre que se le da a una norma fundamental; el “oro de Moscú” era el cuento para espantar a los incautos acerca de una supuesta financiación extranjera a los movimientos sociales, algo así como ”el petate del muerto”; “fiebre de oro” es la que registra el frenesí por el hallazgo de oro en algún lugar, como el caso de San Francisco, eua, cuyo auge se registra entre 1848 y 1849, pero hubo otros casos de “fiebres” en donde los calenturientos escarbaron en Zacatecas, Parral, Brasil, Australia, Colorado, Nueva Zelanda, Alaska, Yukón, etc. No falta el “oro maldito” cuya posesión ha ocasionado conflictos armados como el que ocurrió hace algunos meses en Sudán con saldo de decenas de muertos.

Hablando de minas, existen en el mundo explotaciones mineras de grandes proporciones para extraer el oro como la mina más grande del planeta que es la de Grasberg en Indonesia; grandes también son las de Muruntov en Uzbekistán, la “Olimpiada” en Rusia, la Lihir en Papúa Nueva Guinea, la Cortez en Nevada en Estados Unidos, solo por mencionar algunas. Hasta 2022 China ocupaba el primer lugar en la obtención de oro con 330 toneladas métricas, le siguen Australia y Rusia con 320, Canadá con 220, Estados Unidos con 170, México con 120, igual que Kasajistan; Sudáfrica con 110, Usbekistán y Perú con 100, etc. La onza troy de oro para este año 2024 vale aproximadamente un máximo de 2,112.58 dólares estadunidenses; día con día va modificándose este precio y se cuenta con previsiones para los siguientes días, meses y años, consideradas de acuerdo a la inflación, a las fluctuaciones monetarias, a la incertidumbre geopolítica y a las tasas de interés.

El wgc (World Gold Council) es un organismo internacional con sede en Londres que se ocupa del desarrollo del mercado del oro en 3 cuartas partes del planeta; muchos de sus miembros son empresas mineras que buscan promover el uso y la demanda de oro, colocando y manteniendo su producto en los mercados en las mejores condiciones para la obtención de beneficios económicos. Muchos países acuñan monedas de oro, de alta ley, como el Buffalo americano, el Kangaroo australiano, la “Maple leaf” canadiense, el “Panda chino”, el “British Sovereing”, “el Centenario” de México, etc.

Si a estas alturas de la vida aún se encuentra usted a la búsqueda del oro le informo que debe tener paciencia y en prueba de esta afirmación le ofrezco mi testimonio para cerrar con broche de oro: algunos de nosotros hemos llegado finalmente a la “Edad de los metales”: “plata en la cabeza, oro en los dientes, plomo en el pizarrín y también una importante reserva de gas natural”.

