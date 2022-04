Organizaciones campesinas de Puebla consideran injustos precios a sus productos tras la pandemia

Organizaciones campesinas en Puebla consideran que los precios que se están pagando en el mercado por sus productos no es el justo y consideran que son explotados por los intermediarios principalmente, quienes los obligan a fijar precios a través de contratos de compraventa, que no pueden ser variados, a pesar de que los insumos para producir eleven sus precios.

En lo anterior coincidieron los líderes de El Barzón Poblano, Gerardo López Ramírez, y Lázaro Morales León, secretario de la Unión Campesina y de Ejidos de la Mixteca, quienes fueron entrevistados sobre la recuperación del mercado agrícola, tras la apertura de todas las actividades económicas, luego de dos años de confinamiento.

Morales León dijo que aunque la producción de los labriegos no fue detenida durante la epidemia porque el sector de producción de alimentos se consideró como indispensable, “no hubo apoyo suficiente del gobierno federal, ni del gobierno estatal, porque los precios de los fertilizantes siguieron subiendo y nadie los detuvo, y en cambio los precios de nuestra producción se quedó en el mismo precio que antes, así que realmente la mayoría de los compañeros perdimos, aunque no dejamos de trabajar y no nos arrepentimos, porque no faltó alimento a nuestras familias ni a nuestros pueblos”.

Por su parte, Gerardo López Ramírez, líder del Barzón poblano, advirtió: “Los compañeros consideran que no es justo el precio (que se está pagando por sus productos), porque se están gastando mucho fertilizante y mano de obra así como la recolección y el traslado de sus productos, entonces en ese sentido pues sale más caro ya todo el proceso de cosecha y pues por eso ya no lo ven tan viable”.

El dirigente señaló que los labriegos agremiados a El Barzón, no consideran que las ganancias que obtienen sean acorde al trabajo y recursos invertidos en la producción: “pues ya no lo consideran un buen negocio y lo haces más por mantener viva la tierra o para tenerla productiva o darle vuelta al producto que hacen y poderlo intercambiar por otros productos pero en términos económicos ya no es rentable”, advirtió.

Morales León dijo por su parte: “no desde la pandemia, desde antes el campo poblano, el campo mexicano, fueron abandonados, se les abandonó por los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid, desde Carlos Salinas de Gortari, para hacernos dependientes, se ha importado desde hace muchos años maíz, hasta frijol. El gobierno de hoy, el de Andrés Manuel López Obrador, ha mejorado los apoyos y tiene interés en que salgamos adelante los campesinos, pero los precios están muy castigados y hacen falta muchos apoyos del gobierno”.

Respecto a la relación del precio de compraventa con los intermediarios, Gerardo López de El Barzón, opinó: “pues es agresivo, ya que los intermediarios en su mayoría castigan los precios, pagan muy barato o les venden ya caro, hay muchos conflictos sociales derivados de los intermediarios y muchas veces los compañeros hacen contratos de promesa de compraventa y eso implica que aunque el costo de la producción se aumentan ya no pueden renegociar y acaban poniendo dinero”.

Por su parte, Lázaro Morales expresó: “los coyotes siempre van a ser coyotes y son los que se llevan la ganancia y a esos nadie les ha podido ser frente, lo digo con tristeza, pero ni el presidente Andrés Manuel puede con ellos, son ellos los que se llevan las ganancias”.

Sobre el precio que les pagan por sus productos, Gerardo López de El Barzón manifestó que la tonelada de sorgo tiene un valor de 5 mil 400, pesos, la tonelada de maíz 5 mil 950

y la tonelada caña de azúcar 950, mientras que Lázaro Morales León dijo que el Sorgo lo venden en su organización en 5 mil 200 pesos, el maíz en 5 mil 800 y la tonelada de azúcar en 940 pesos.