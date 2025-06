Organización cristiana internacional investiga intentos de linchamiento en Atzizihuacan

Solidaridad Cristiana Mundial (CSW por sus siglas en inglés), una organización de derechos humanos especializada en libertad religiosa que trabaja en favor de las personas perseguidas por sus creencias cristianas o por ausencia de ellas, está recabando información sobre los tres intentos de linchamiento a una familia en Atzizihuacan por parte de un grupo de no más de 30 católicos.

A La Jornada de Oriente llegó un correo de Briseida Rodríguez solicitando información sobre el caso que ha sido publicado en esta casa editorial. El mensaje se reproduce íntegro a continuación:

“Buenas tardes: Soy Briseida Rodriguez de Solidaridad Cristiana Global (Christian Solidarity Worldwide) copio a este correo a mi compañero Pablo Vargas ambos estamos en México.

“Nuestra labor es defender la libertad de religión o creencia en México y alrededor del mundo, damos acompañamiento a los casos de violaciones a la libertad religiosa y ayudamos al proceso de defensa legal y hacemos incidencia política.

“Leí la nota que publicaron el 5 de junio de este año redactada por Martín Hernández Alcántara titulada “Por tercera vez católicos pretenden linchar a cristianos en Atzitzihuacan. Hemos preguntado entre conocidos, pero ninguno tiene contacto con Jacoba Pérez Solís, quien denuncia los hechos del 30 de mayo y los nombres de los responsables, solicitamos su ayuda para poder contactar a los afectados y estamos dispuestos a apoyar. Agradezco su atención y su tiempo. Briseida Rodríguez. CSW everyone free to believe. CSW EU Transparency Register number: 47642067220-88”.

Este periódico proporcionó a la remitente el contacto con la fuente que ha denunciado el casp e hizo lo propio con ésta.

Según la información que aparece en el sitio web de CSW, la organización tiene un equipo de defensores especializados en más de 20 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio “para garantizar que se defienda y proteja el derecho a la libertad de religión o creencias”.

La asociación indica que “nuestros equipos visitan periódicamente los países en los que trabajamos para recopilar evidencia directa de violaciones del derecho a la libertad de religión o creencias. Nuestras investigaciones y análisis son utilizados por políticos, legisladores e instituciones internacionales de todo el mundo. Proporcionamos periódicamente a los responsables de la toma de decisiones en el Parlamento del Reino Unido, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Congreso de los Estados Unidos informes precisos sobre la libertad de religión o de creencias en todo el mundo.