Domingo, septiembre 14, 2025
Urbanistas urgen ente para integrar movilidad y conectar obras públicas

Obras aisladas afectan a 1.5 millones en la zona metropolitana de Puebla

La falta de coordinación en obras genera vialidades inconexas y problemas de movilidad en Puebla. Foto ES IMAGEN
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El desorden en la movilidad urbana de la zona metropolitana de Puebla tiene raíz en la desconexión de las obras de infraestructura emprendidas por municipios y el gobierno estatal. Ante este panorama, Moisés Ruiz Rangel, presidente del Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado Puebla (CUDAEP), planteó la creación de un organismo metropolitano de movilidad con representación de los ayuntamientos y el estado, capaz de articular políticas y proyectos en materia de transporte, vialidad y conectividad.

Ruiz Rangel señaló que la proliferación de obras aisladas ha dado pie a una red urbana fragmentada y poco eficiente, donde más de 1.5 millones de personas enfrentan diariamente “horarios críticos y traslados largos, resultado de la falta de proyectos integrales”. Enfatizó que “actualmente se hacen inversiones sin visión de red”; es decir, las construcciones de nuevas vialidades y ampliaciones no establecen sinergia entre municipios, lo que debilita la conectividad entre vivienda, trabajo, escuelas y servicios.

En la última década, la expansión acelerada de fraccionamientos, corredores industriales y zonas residenciales sin planeación metropolitana ha obligado a quienes habitan en los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc y Coronango a desplazamientos crecientes y costosos. 

El especialista subrayó la urgencia de garantizar que cualquier obra futura parta de una visión integral, con estudios técnicos y criterios de conectividad, para romper el ciclo de “más obras, más caos”.

El Colegio de Urbanistas propone que el nuevo organismo metropolitano coordine los diagnósticos sobre necesidades reales de movilidad, así como la programación de proyectos con objetivos de eficiencia y sustentabilidad. 

Este ente tendría facultades para definir la distribución de recursos, prioridades de inversión y reglamentos únicos, dotados de criterios técnicos que impidan duplicidades y contradicciones de obras entre los distintos ámbitos de gobierno.

Ruiz Rangel advirtió que, sin coordinación, “cada ayuntamiento sigue su propio rumbo, duplicando inversiones y manteniendo un sistema ineficiente, fragmentado y costoso”. Recalcó que el éxito de cualquier política pública de movilidad depende de articular datos, inventarios de flota, estudios de origen-destino y estándares de calidad bajo una sola regulación.

La problemática relacionada con el transporte público fragmentado, rutas obsoletas y vialidades en mal estado es resultado directo de esta desarticulación. Actualmente, la zona cuenta con 31.1 kilómetros de ciclovías y esfuerzos anunciados en el programa estatal 2025 para añadir ocho nuevos tramos y conectar diversos municipios, pero mientras no haya un plan rector común, “cada kilómetro nuevo genera más dificultades que soluciones”.

La visión del Colegio de Urbanistas incluye avanzar hacia la profesionalización del transporte, con sistemas de recaudo centralizado y tecnologías como tarjetas unificadas o códigos QR. El mantenimiento y rehabilitación de pavimentos, la integración de centros de transferencia modal, la expansión de carriles confinados y la actualización de rutas se proponen también como acciones clave bajo la directriz de este organismo metropolitano.

