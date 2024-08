Órdenes israelíes obligan a la ONU a detener ayuda en Gaza

Tel Aviv. La Organización de Naciones Unidas se ha visto obligada a detener sus operaciones de ayuda humanitaria en Gaza, advirtió un alto funcionario, después de que Israel emitió nuevas órdenes de evacuación para la ciudad de Deir al-Balah.

En momentos en que la ronda más reciente de pláticas de alto nivel para un cese del fuego en la guerra de 10 meses –desencadenada por la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre– terminó este domingo, sin un acuerdo final, Israel emitió una orden más de evacuación en una parte de Deir al-Balah que, afirma, es considerada ahora “una peligrosa zona de combate”.

Autoridades de la ciudad informaron que 250 mil personas han sido desplazadas allí en semanas recientes; muchas familias se han visto forzadas a dormir a la intemperie en caminos y en la playa cercana, y la ONU advirtió de una disminución de 85 por ciento en la provisión de agua debido a que sólo tres de los 18 pozos de la ciudad se mantienen en operación.

Y un alto oficial de la organización, en declaraciones anónimas a Reuters este lunes, advirtió que “esta mañana hemos dejado de operar en Gaza” en el reparto de ayuda humanitaria, porque “no podemos hacer entregas en las condiciones en que nos encontramos.

“No nos iremos [de Gaza] porque la gente nos necesita allá”, expresó el funcionario, y añadió que el personal en el terreno ha recibido instrucciones de tratar de encontrar una forma de seguir operando.

Anteriormente, indicó, la organización reubicó en Deir al-Balah su centro de operaciones en la franja y la mayor parte de su personal, después de que Tel Aviv ordenó la evacuación de Rafah. “¿Adónde nos vamos ahora?”, preguntó el funcionario. “El espacio para operar se restringe cada vez más”.

Una mujer palestina comentó que ella y sus hijos han sido desplazados 11 veces.

“Dejé atrás a la mitad de mis hijos, cerca de mis muebles, y ahora estoy aquí con los más pequeños y mi hija. Sólo Dios puede ayudarnos… no tengo dinero para transporte; iré a la zona 17, donde mi familia se está quedando conmigo. Me llevé a mis hijos y tres se quedan. No tengo idea dónde”, añadió.