Están pendientes las órdenes de aprehensión contra 12 exdirigentes del SITIAVW acusados de fraude: Tlalpan

Todavía no se han girado órdenes de aprehensión en contra de los 12 exintegrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), que fueron denunciados por la actual dirigencia por los delitos de fraude y asociación delictuosa, confirmó el secretario general, Hugo Tlalpan Luna.

En entrevista, expuso que alrededor de 30 personas que formaron parte de la anterior representación sindical siguen laborando, entre ellos tres o cuatro que manejaban recursos del organismo gremial.

El líder sostuvo que a ninguno de ellos se les hostiga y que serán las autoridades las que determinen qué procederán con estos últimos.

En el caso de José Juan Hernández, exsecretario general, dijo que ya no está laborando y ha estado respondiendo a los procesos en su contra.

Tlalpan Luna informó en marzo pasado que la afectación que dejó la anterior dirigencia al organismo gremial asciende a 73 millones de pesos.

“Seguimos trabajando, no la hemos obviado (la denuncia), ya sabemos y conocemos los procesos legales como son, son tardados, son dilatados, obviamente con este tema de la reforma al Poder Judicial vino también a tener sus impactos no solamente en el tema de nosotros sino en todo los asuntos legales… Hay temas donde ellos sí se han, de alguna manera, también asesorado, llevan su tema obviamente sus abogados, no hemos tenido contacto de manera personal con ellos, obviamente por lo que comentamos, estamos en la etapa del desahogo para sustentar bien la auditoría”.