Miércoles, noviembre 12, 2025
Ordena un tribunal colegiado frenar temporalmente la excavación de tres pozos del SOAPAP en Xoxtla

Conagua informa a activistas que no hay permisos para esas tres perforaciones

Efraín Núñez

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó frenar temporalmente la excavación del pozo Pavigi, el 4 y el 5 en el municipio de San Miguel Xoxtla, acciones que realizaba el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Así lo dio a conocer Pascual Bermúdez Chantes, integrante del Comité en Defensa del Agua de la demarcación durante una asamblea a la que acudieron más de 500 habitantes. 

En la reunión Bermúdez Chantes informó que como consecuencia del juicio de amparo promovido hace unas semanas ante el Juzgado Noveno de Distrito están suspendidas temporalmente las obras que se realizaban en el llamado parque Pavigi, en el que en tres ocasiones se ha intentado perforar un pozo por parte del organismo para supuestamente abastecer a la comunidad. 

El defensor de este derecho humano expuso que derivado del juicio promovido se le requirió información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia que confirmó que ninguno de lo tres pozos cuenta con permisos de extracción, por lo que son ilegales.  

Recordó que el Pozo 4 es del cual se pretende extraer 50 litros por segundo para abastecer a la ciudad de Puebla y un volumen similar para Xoxtla como lo acordó sin consultar a la población y a su cabildo la presidenta municipal Guadalupe Ortiz Pérez en abril pasado. Esta fuente de abastecimiento de líquido fue clausurada simbólicamente por los habitantes a finales de mayo pasado. 

En tanto, el pozo 5 se ubica a un costado de la autopista México-Puebla, en los límites con San Antonio Mihuacán, junta auxiliar de Coronango, en el que a finales de abril de 2024 se observó una pluma de excavación del SOAPAP, lo que generó la inconformidad de los habitantes que impidieron que se extrajera líquido del mismo.  

Respecto al Pozo Pavigi se trata de una fuente que forma parte del acuerdo entre la edil y el SOAPAP supuestamente para abastecer a la población, el cual se pretende excavar en un predio adjunto a la unidad habitacional del mismo nombre a resguardo de los habitantes, quienes no dieron su anuencia para la excavación.  

Mientras la edil afirma que este pozo servirá para abastecer a los más de 14 mil pobladores de Xoxtla, Bermúdez y los demás integrantes del comité afirman que se trata de una trampa para extraer más agua del municipio y llevársela a Puebla, ya que el propio organismo ha reconocido que pretende extraer más líquido de la zona conurbada de la ciudad de Puebla.  

El activista rechazó como se ha difundido en el municipio que el amparo tramitado traiga como consecuencia que Xoxtla se vaya a quedar sin agua. Al respecto señaló que la suspensión provisional ordena a las autoridades a dar mantenimiento a los pozos 1, 2 y 3 para dotar de servicio a todos los habitantes, en el entendido de que está técnicamente probado que aún cuentan con recurso hídrico.   

La asamblea realizada este martes fue requerida por los togados como requisito necesario para promover la suspensión definitiva en el juicio de amparo. Aunque se invitó al ayuntamiento la presidenta municipal no asistió. 

