Oposición en el cabildo de Puebla acusa improvisación del programa “Calle Vila” que provocó la tala de 7 árboles en el Parque Sor Juana

Falta de un análisis técnico, que llevó a la tala de siete árboles del Parque Sor Juana, así como improvisación y promoción personal, acusaron los regidores de oposición del cabildo de Puebla sobre la iniciativa “Calle Viva” que impulsa la regidora morenista Georgina Ruiz Toledo para intervenir plazuelas y parques de la ciudad.

El tema generó una discusión, de manera particular entre la Ruiz Toledo y su compañera Shirley Ponce Luna, de extracción priísta, durante la presentación de la iniciativa en la sesión que los regidores llevaron a cabo este jueves, y en la que finalmente fue aprobada por mayoría de votos.

En la asamblea, Georgina Ruiz indicó que el planteamiento busca intervenir dichos sitios para erradicar actividades ilícitas como el consumo de drogas, los asaltos a transeúnte y la prostitución cerca de lugares que deberían representar zonas de descanso para los ciudadanos.

Indicó que parte del programa fue la reciente intervención del Parque Sor Juana que se ubica sobre la calle 4 Poniente y la 5 Sur, pues dijo que era un ejemplo claro de la desatención que muchos sitios similares tenían.

La priista replicó que las labores hechas en dicho parque dan cuenta de que la iniciativa no tiene un respaldo técnico pues, sin mayor análisis, se optó por el derribo de siete árboles que representaban un punto verde para el primer cuadro de la ciudad, lo que calificó como una “atrocidad”.

En el mismo sentido, dijo que la propuesta, que, mencionó, les fue presentada con fotografías y sin datos certeros, no fue consensuada con la población, no cuenta con análisis presupuestales, además de que se presentó al resto de los regidores como una política pública cuando se trata de un programa ya en ejecución.

La regidora postulada por el PRI insistió en que la iniciativa no representa un programa en beneficio de los poblanos sino una plataforma de promoción personal para su compañera en el Cabildo, pues acudió a diversos medios de comunicación para hablar sobre el tema.

“Se nos pide aprobar lo que se nos presenta como una política pública pese a que en medios de comunicación se ha difundido como un programa en ejecución”, comentó.

En respuesta, el regidor Samuel Hernández Carranza defendió la propuesta al indicar que se trata de una estrategia para erradicar la inseguridad de plazas y parques de la capital, al recuperar esos espacios a través de su intervención, arreglo de iluminación y poda, incluso, replicó que la Comuna tiene programas de reforestación a las que, dijo, Ponce no ha acudido.

Finalmente, la propuesta fue aprobada pese a los seis votos en contra por parte de los regidores de oposición, quienes pidieron a la Contraloría inicie una investigación sobre la poda y derribo de árboles que esta implique.