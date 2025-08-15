Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Oposición en el cabildo de Puebla acusa improvisación del programa “Calle Vila” que provocó la tala de 7 árboles en el Parque Sor Juana

Oposición en el cabildo de Puebla acusa improvisación del programa “Calle Vila” que provocó la tala de 7 árboles en el Parque Sor Juana
Patricia Méndez

Falta de un análisis técnico, que llevó a la tala de siete árboles del Parque Sor Juana, así como improvisación y promoción personal, acusaron los regidores de oposición del cabildo de Puebla sobre la iniciativa “Calle Viva” que impulsa la regidora morenista Georgina Ruiz Toledo para intervenir plazuelas y parques de la ciudad.

El tema generó una discusión, de manera particular entre la Ruiz Toledo y su compañera Shirley Ponce Luna, de extracción priísta, durante la presentación de la iniciativa en la sesión que los regidores llevaron a cabo este jueves, y en la que finalmente fue aprobada por mayoría de votos.

En la asamblea, Georgina Ruiz indicó que el planteamiento busca intervenir dichos sitios para erradicar actividades ilícitas como el consumo de drogas, los asaltos a transeúnte y la prostitución cerca de lugares que deberían representar zonas de descanso para los ciudadanos.

Indicó que parte del programa fue la reciente intervención del Parque Sor Juana que se ubica sobre la calle 4 Poniente y la 5 Sur, pues dijo que era un ejemplo claro de la desatención que muchos sitios similares tenían.

La priista replicó que las labores hechas en dicho parque dan cuenta de que la iniciativa no tiene un respaldo técnico pues, sin mayor análisis, se optó por el derribo de siete árboles que representaban un punto verde para el primer cuadro de la ciudad, lo que calificó como una “atrocidad”.

En el mismo sentido, dijo que la propuesta, que, mencionó, les fue presentada con fotografías y sin datos certeros, no fue consensuada con la población, no cuenta con análisis presupuestales, además de que se presentó al resto de los regidores como una política pública cuando se trata de un programa ya en ejecución.

La regidora postulada por el PRI insistió en que la iniciativa no representa un programa en beneficio de los poblanos sino una plataforma de promoción personal para su compañera en el Cabildo, pues acudió a diversos medios de comunicación para hablar sobre el tema.

“Se nos pide aprobar lo que se nos presenta como una política pública pese a que en medios de comunicación se ha difundido como un programa en ejecución”, comentó.

En respuesta, el regidor Samuel Hernández Carranza defendió la propuesta al indicar que se trata de una estrategia para erradicar la inseguridad de plazas y parques de la capital, al recuperar esos espacios a través de su intervención, arreglo de iluminación y poda, incluso, replicó que la Comuna tiene programas de reforestación a las que, dijo, Ponce no ha acudido.

Finalmente, la propuesta fue aprobada pese a los seis votos en contra por parte de los regidores de oposición, quienes pidieron a la Contraloría inicie una investigación sobre la poda y derribo de árboles que esta implique.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin reconoce esfuerzos “enérgicos” de Trump para terminar crisis en Ucrania

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, alabó este jueves los “muy enérgicos y sinceros” esfuerzos del inquilino de la Casa...
Nacional

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Reemplazarán los árboles talados del parque Sor Juana Inés de la Cruz

Patricia Méndez -
Integrantes de la Comisión de Seguridad del ayuntamiento de Puebla aseguraron que serán reemplazados los árboles que se talaron en el parque Sor Juana...

2 mil trabajadoras sexuales de la capital de Puebla accederán a servicios del IMSS Bienestar, tras solicitar por décadas atención médica gratuita

Patricia Méndez -
Después de varias décadas de solicitar acceso a servicios médicos gratuitos, alrededor de 2 mil trabajadoras sexuales que laboran en las calles del Centro...

Dos mil trabajadoras sexuales de la capital de Puebla accederán a servicios del IMSS–Bienestar, tras solicitar por décadas atención médica gratuita

Patricia Méndez -
Después de varias décadas de solicitar acceso a servicios médicos gratuitos, alrededor de dos mil trabajadoras sexuales que laboran en las calles del Centro...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025