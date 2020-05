Oposición de Derbez a la Ley de Educación es por su militancia panista, sostiene gobernador

“No me tiemblan las piernas” respecto a la polémica de la Ley de Educación, sostuvo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ante el amago del Consorcio Universitario de ampararse contra el ordenamiento.

En rueda de medios, el mandatario calificó a Luis Ernesto Derbez Bautista como el “político rector” de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al destacar la militancia del también exsecretario de Estado en el PAN.

“En el tema de la Ley de Educación, aguanto vara, no me tiemblan las piernas, una de ellas porque es de titanio y la otra nunca me ha temblado”.

Sostuvo que Derbez Bautista es militante del blanquiazul, por lo que tiene una visión conservadora de la sociedad.

“Él estuvo en contra de mi candidatura y yo lo respeto. Él es así. No pasa nada. Que siga haciéndolo siempre lo ha hecho. Se instalan en todo el prestigio que les dan las universidades y desde ahí quieren ser jueces de la vida social y económica. Es el rector político de la UDLAP. No le den tanta importancia a eso. Vuelve a ser otro integrante de la famosa granja de la banda de los conejos”.

Agregó que gobierna con una visión de izquierda, la cual en su opinión no es un conjunto de conceptos ideológicos sino una forma de vida.

Respecto al señalamiento por parte del senador, Ricardo Monreal Ávila, en el sentido de que la reforma a la Ley de Educación supuestamente es excesiva, el mandatario afirmó que respeta su punto de vista.

Tres artículos de la Ley de Educación del estado de Puebla han causado polémica, luego de los integrantes del Consorcio Universitario, del cual Luis Ernesto Derbez forma parte, afirmó denunció una supuesta sobrerregulación de estado en la vida de las instituciones, además de que no se dialogó con estas antes de su aprobación.

Al respecto el propio Luis Miguel Barbosa acusó el lunes pasado que el Consorcio Universitario pretende crear una cortina de humo con sus críticas en contra de la Ley de Educación porque lo que realmente les molesta es que ya no podrán abusar de los estudiantes, cuestionó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de medios matutina afirmó que las universidades están en su derecho de promover los amparos que consideren necesarios, pero reiteró que no existe ninguna intención del gobierno de apropiarse de los bienes muebles e inmuebles de dichas instituciones educativas.