Hace falta una oposición crítica y responsable del PAN hacia el gobierno estatal: Rivera

Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, urgió a Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, a asumir una postura pública más crítica y responsable frente al gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier, enfatizando la importancia de fortalecer la unidad entre liderazgos y respaldar las causas sociales desde la estructura partidista.

Rivera Pérez reapareció este domingo en la capital poblana durante la asamblea de militantes panistas celebrada en el Salón Country de la colonia San Manuel para elegir dirigente blanquiazul en la ciudad de Puebla. En su intervención, subrayó la necesidad de que tanto la dirigencia estatal como la que emerja del proceso interno apuesten por una oposición madura y firme ante la administración estatal, con el argumento de que “es necesario, por el bien de la sociedad y la democracia, exigir cuentas a quienes han sido gobierno y señalar sus errores cuando corresponda”.

El expresidente municipal de Puebla recordó que durante su gestión existió crítica abierta de la oposición, actitud que consideró ausente en el actual Comité Directivo Estatal del PAN respecto al gobierno estatal emanado de Morena. Rivera insistió en que la estrategia del partido en Puebla debe aproximarse a la postura asumida a nivel nacional por Jorge Romero, líder del PAN, frente a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Puntualizó que la dirigencia nacional ha respaldado reformas en materia de seguridad y apoyado temas relevantes, aunque también ha señalado carencias en los rubros de salud y democracia.

En otro momento, Rivera Pérez se refirió a la renuncia de Néstor Camarillo Medina a la dirigencia estatal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ante ello, declaró respetar la decisión de quien considera su amigo, pero señaló que preferiría que la postura crítica se mantuviera desde el tricolor y rechazó las versiones periodísticas que vinculan a Camarillo Medina como una “avanzada” para que él también busque candidatura en Movimiento Ciudadano en 2027 o 2030.

Por último, Rivera Pérez respondió sobre la presencia de baches en la ciudad y negó que se trate de una herencia de su administración, al tiempo que sostuvo que cada gobierno debe responder por las condiciones que prevalezcan durante su periodo.