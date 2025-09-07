Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasPolítica

Hace falta una oposición crítica y responsable del PAN hacia el gobierno estatal: Rivera

Efraín Núñez

Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, urgió a Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, a asumir una postura pública más crítica y responsable frente al gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier, enfatizando la importancia de fortalecer la unidad entre liderazgos y respaldar las causas sociales desde la estructura partidista.

Rivera Pérez reapareció este domingo en la capital poblana durante la asamblea de militantes panistas celebrada en el Salón Country de la colonia San Manuel para elegir dirigente blanquiazul en la ciudad de Puebla. En su intervención, subrayó la necesidad de que tanto la dirigencia estatal como la que emerja del proceso interno apuesten por una oposición madura y firme ante la administración estatal, con el argumento de que “es necesario, por el bien de la sociedad y la democracia, exigir cuentas a quienes han sido gobierno y señalar sus errores cuando corresponda”.

El expresidente municipal de Puebla recordó que durante su gestión existió crítica abierta de la oposición, actitud que consideró ausente en el actual Comité Directivo Estatal del PAN respecto al gobierno estatal emanado de Morena. Rivera insistió en que la estrategia del partido en Puebla debe aproximarse a la postura asumida a nivel nacional por Jorge Romero, líder del PAN, frente a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Puntualizó que la dirigencia nacional ha respaldado reformas en materia de seguridad y apoyado temas relevantes, aunque también ha señalado carencias en los rubros de salud y democracia.

En otro momento, Rivera Pérez se refirió a la renuncia de Néstor Camarillo Medina a la dirigencia estatal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ante ello, declaró respetar la decisión de quien considera su amigo, pero señaló que preferiría que la postura crítica se mantuviera desde el tricolor y rechazó las versiones periodísticas que vinculan a Camarillo Medina como una “avanzada” para que él también busque candidatura en Movimiento Ciudadano en 2027 o 2030.

Por último, Rivera Pérez respondió sobre la presencia de baches en la ciudad y negó que se trate de una herencia de su administración, al tiempo que sostuvo que cada gobierno debe responder por las condiciones que prevalezcan durante su periodo.

Temas

Más noticias

Internacional

Trump exige a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel

La Jornada -
El presidente Donald Trump exigió este domingo a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu ya aceptó y...
Nacional

Brinda consulado de México en Atlanta asistencia a 23 connacionales detenidos en redada de ICE

La Jornada -
El Consulado General de México en Atlanta informó este sábado que brinda asistencia a 23 connacionales detenidos durante el operativo migratorio realizado el pasado...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Designan a Raymundo Atanasio Luna como nuevo rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

Yadira Llaven Anzures -
Raymundo Atanasio Luna ha sido nombrado como el nuevo rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP). La Secretaría de Educación Pública (SEP)...

Puebla busca nombrar a sus municipios “Pueblos Milenarios y Maravillosos”

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció un nuevo proyecto para designar a algunos de los 217 municipios del estado como “Pueblos Milenarios y Maravillosos”. El...

Abdala difunde en redes sociales su imagen junto con sus acciones como delegado de programas federales

Efraín Núñez -
Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de programas federales en Puebla y exdiputado federal, ha intensificado la difusión de su imagen y acciones gubernamentales en redes...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025