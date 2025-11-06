Si desaparecen los OPLE elecciones podrían resultar más caras para el INE: consejeros del IEE

La desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), como el de Puebla, podría traducirse en procesos electorales más costosos y complejos para el Instituto Nacional Electoral (INE), señalaron Blanca Yassahara Cruz, Christian Ceballos Garduño y Héctor Tello Hernández, consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE). Según su análisis, el órgano electoral central carece del personal y la infraestructura requeridos para afrontar estos desafíos en los comicios locales.​

Los consejeros resaltaron que el desempeño del IEE desde su fundación demuestra su conocimiento de las particularidades territoriales y normativas locales, condición esencial para una elección eficiente y transparente. Los OPLE realizan una labor clave en la democracia, adaptándose a las necesidades específicas de cada entidad. Centralizar la organización podría resultar incluso más costoso y complicado para el INE, sostuvieron.​

Puntualizaron que organizar elecciones en una entidad tan diversa como Puebla es una tarea de alta complejidad, dado que implica cubrir los 217 municipios y las 26 demarcaciones para la elección de diputaciones locales. Además, advirtieron que en 2027 el reto será aún mayor, ya que se renovarán presidencias municipales, diputaciones locales, magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia y podrían añadirse mecanismos de revocación de mandato u otras consultas ciudadanas previstas en la legislación.​

El despliegue en tierra y el vínculo cotidiano con la ciudadanía son fortalezas insustituibles, afirmaron los consejeros. Subrayaron la importancia de contar con personal calificado y con experiencia local, el contacto cercano con la población en la instalación de consejos municipales y capacitación electoral, elementos que aseguran la legitimidad del proceso.​

Destacaron que los OPLE han demostrado apertura al diálogo, capacidad organizativa y solidez institucional, resultado de años de operación autónoma en las entidades federativas. Coincidieron en que, pese a los argumentos de eficiencia y reducción de gastos que esgrimen quienes proponen la desaparición de dichos organismos, centralizar la función en el INE podría, en la práctica, encarecer y burocratizar aún más los procesos electorales estatales.​

Los consejeros consideraron fundamental que el Congreso de la Unión valore los logros y capacidades adquiridas por los OPLE antes de definir reformas que pongan en entredicho la autonomía y eficacia de la democracia local.​