Sábado, septiembre 20, 2025
Autoridades retiran cámaras del crimen organizado en carretera a San Baltazar Tetela

Aún no se reanuda la circulación en la zona

Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Alrededor de las 13:10 horas de este sábado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegaron un operativo conjunto en la carretera de acceso a la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, en la capital poblana.

De manera preliminar, se informó que la acción tiene como objetivo el retiro de cámaras de videovigilancia presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado, conocidas como cámaras parásito. Habitantes de la zona confirmaron que los accesos a la comunidad permanecen bloqueados por los uniformados.

Al corte de esta edición, los pobladores señalaron que no se permite el paso al transporte público, lo que ha mantenido a la comunidad incomunicada vialmente y ha generado afectaciones a los traslados cotidianos de los vecinos.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar la zona mientras se desarrolla el operativo. Se prevé que en el transcurso de la tarde, instancias estatales y federales den a conocer más detalles sobre este despliegue policiaco.

