Miércoles, noviembre 12, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

SSP decomisa armas punzocortantes y drogas en el penal de San Miguel

Operativo de la SSP en el Centro de Reinserción Social de San Miguel permitió el retiro de objetos punzocortantes y sustancias ilícitas.
Operativo de la SSP en el Centro de Reinserción Social de San Miguel permitió el retiro de objetos punzocortantes y sustancias ilícitas.
Isaí Pérez Guarneros

Durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó un operativo al interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la capital poblana, con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad, orden y control dentro del penal.

El dispositivo, que permitió el retiro de objetos punzocortantes y diversas sustancias ilícitas, ocurre en medio de señalamientos por el consumo de bebidas alcohólicas, uso de teléfonos celulares y privilegios para algunos internos, como fiestas con mujeres externas al reclusorio.

La intervención se llevó a cabo un día después de la detención de una policía custodia que intentó ingresar bebidas, dispositivos telefónicos y prendas femeninas de manera ilegal. El operativo estuvo encabezado por el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Operativo de la SSP en el Centro de Reinserción Social de San Miguel permitió el retiro de objetos punzocortantes y sustancias ilícitas.

De acuerdo con un comunicado de la SSP, la revisión se desarrolló con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, conforme a los protocolos establecidos, y fue calificada como exitosa y preventiva. Los artículos retirados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad Pública destacó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia permanente de seguridad y reinserción social, orientada a mantener la disciplina, prevenir conductas delictivas dentro de los centros penitenciarios y propiciar un entorno más seguro tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal operativo.

Estas acciones reflejan el compromiso institucional por fortalecer el sistema penitenciario del estado y garantizar la tranquilidad de las familias poblanas. En las próximas semanas continuarán las revisiones en otros reclusorios como parte del programa integral de reordenamiento y transparencia penitenciaria.

El operativo en San Miguel se realizó tras la detención de dos custodios, una mujer identificada como Sandra N. y un hombre identificado como Constantino N., quienes intentaron introducir droga, equipo telefónico y ropa femenina a los penales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez.

Las aprehensiones ocurrieron luego de la difusión, hace poco más de una semana, de videos en redes sociales presuntamente grabados dentro del penal de San Miguel, donde se observaban cervezas y una celebración con mujeres externas al reclusorio.

De acuerdo con la SSP, por esos hechos ya fueron identificados ocho internos, quienes fueron trasladados al penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez, considerado por la dependencia como el de mejores condiciones para la vigilancia y control de internos.

Sánchez González ha reiterado que el penal de la capital poblana representa uno de los mayores desafíos operativos del sistema penitenciario estatal, debido a su sobrepoblación y a la complejidad de su funcionamiento interno.

Temas

Más noticias

Internacional

Impulsa Israel legislación que impondrá la pena de muerte a “palestinos terroristas”

La Jornada -
Jerusalén. El Parlamento israelí (también llamado Knesset) aprobó un proyecto de ley que impondría pena de muerte a los militantes palestinos condenados por matar...
Nacional

Nayarit: recuperan playas; ex gobernadores las robaron

La Jornada -
La Fiscalía General de la República (FGR), y el estado de Nayarit recuperaron 9 millones 619 mil 454 metros cuadrados de tierra en costas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desplegará SSC acciones preventivas en el estado por el Buen Fin 2025

La Redacción -
Con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el desarrollo del Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará...

Temas del campo de Tlaxcala serán abordados en mesas de trabajo con diputados federales; convocan a paro nacional el próximo 24

Guadalupe de La Luz Degante -
Tras la protesta realizada en la Cámara de Diputados federal, este martes, campesinos tlaxcaltecas serán atendidos la próxima semana en mesas de trabajo sobre...

Poder Legislativo participará en audiencia pública sobre la Reforma Electoral Federal

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del poder Legislativo, Silvano Garay Ulloa confirmó su asistencia a la audiencia pública estatal que se...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025