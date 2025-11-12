SSP decomisa armas punzocortantes y drogas en el penal de San Miguel

Durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó un operativo al interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la capital poblana, con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad, orden y control dentro del penal.

El dispositivo, que permitió el retiro de objetos punzocortantes y diversas sustancias ilícitas, ocurre en medio de señalamientos por el consumo de bebidas alcohólicas, uso de teléfonos celulares y privilegios para algunos internos, como fiestas con mujeres externas al reclusorio.

La intervención se llevó a cabo un día después de la detención de una policía custodia que intentó ingresar bebidas, dispositivos telefónicos y prendas femeninas de manera ilegal. El operativo estuvo encabezado por el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con un comunicado de la SSP, la revisión se desarrolló con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, conforme a los protocolos establecidos, y fue calificada como exitosa y preventiva. Los artículos retirados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad Pública destacó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia permanente de seguridad y reinserción social, orientada a mantener la disciplina, prevenir conductas delictivas dentro de los centros penitenciarios y propiciar un entorno más seguro tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal operativo.

Estas acciones reflejan el compromiso institucional por fortalecer el sistema penitenciario del estado y garantizar la tranquilidad de las familias poblanas. En las próximas semanas continuarán las revisiones en otros reclusorios como parte del programa integral de reordenamiento y transparencia penitenciaria.

El operativo en San Miguel se realizó tras la detención de dos custodios, una mujer identificada como Sandra N. y un hombre identificado como Constantino N., quienes intentaron introducir droga, equipo telefónico y ropa femenina a los penales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez.

Las aprehensiones ocurrieron luego de la difusión, hace poco más de una semana, de videos en redes sociales presuntamente grabados dentro del penal de San Miguel, donde se observaban cervezas y una celebración con mujeres externas al reclusorio.

De acuerdo con la SSP, por esos hechos ya fueron identificados ocho internos, quienes fueron trasladados al penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez, considerado por la dependencia como el de mejores condiciones para la vigilancia y control de internos.

Sánchez González ha reiterado que el penal de la capital poblana representa uno de los mayores desafíos operativos del sistema penitenciario estatal, debido a su sobrepoblación y a la complejidad de su funcionamiento interno.