Carton Operaciones en el Caribe FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción noviembre 12, 2025 Operaciones en el Caribe. Abel FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Israel bloquea un millón de jeringas necesarias para vacunar a los niños en Gaza: Unicef La Jornada - noviembre 11, 2025 Reuters Ginebra. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró que Israel impide la entrada en Gaza de artículos esenciales, como jeringas para... Internacional Aerolíneas de EU cancelan otros mil 200 vuelos por cierre del gobierno La Jornada - noviembre 11, 2025 Reuters Washington. Las aerolíneas cancelaron casi mil 200 vuelos este martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan las mil desde que el gobierno... Últimas 00:01:55 Ordena un tribunal colegiado frenar temporalmente la excavación de tres pozos del SOAPAP en Xoxtla Efraín Núñez - Se posponen 50% de inversiones industriales previstas en Puebla para 2026 Patricia Gutiérrez Rodríguez - 3 horas Tras intervención de la Segob, pactan planilla de unidad aspirantes en Sindicato de Burócratas Yadira Llaven Anzures - 3 horas Puebla, el cuarto estado con menor reducción de homicidios en el país: SESNSP Yadira Llaven Anzures - 3 horas En lo que va del año han aumentado 4.9% los homicidios con arma de fuego: FGE Isaí Pérez Guarneros - 3 horas Últimas 00:01:55 Ordena un tribunal colegiado frenar temporalmente la excavación de tres pozos del SOAPAP en Xoxtla Efraín Núñez - Se posponen 50% de inversiones industriales previstas en Puebla para 2026 Patricia Gutiérrez Rodríguez - 3 horas Tras intervención de la Segob, pactan planilla de unidad aspirantes en Sindicato de Burócratas Yadira Llaven Anzures - 3 horas Puebla, el cuarto estado con menor reducción de homicidios en el país: SESNSP Yadira Llaven Anzures - 3 horas En lo que va del año han aumentado 4.9% los homicidios con arma de fuego: FGE Isaí Pérez Guarneros - 3 horas Relacionadas 00:01:55 Ordena un tribunal colegiado frenar temporalmente la excavación de tres pozos del SOAPAP en Xoxtla Efraín Núñez - El Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó frenar temporalmente la excavación del pozo Pavigi, el 4 y el 5 en... Se posponen 50% de inversiones industriales previstas en Puebla para 2026 Patricia Gutiérrez Rodríguez - De seis grandes inversiones automotrices, metalmecánicas y de plásticos que se preveía llegaran a Puebla en este año, tres ya se pospusieron para 2026, mientras... Tras intervención de la Segob, pactan planilla de unidad aspirantes en Sindicato de Burócratas Yadira Llaven Anzures - Tras el conato de violencia que obligó a suspender la elección, los aspirantes a integrar el Comité Electoral del Sindicato de Burócratas del estado... Más noticias Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes La Redacción - Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...