Ópera bufonesca para una candidatura

La tentación del poder en tiempos de posverdad. Carlos Fazio

A los detractores del proyecto político que impulsa el presidente de la república les ha parecido una genial idea, para los tiempos electorales con miras a la presidencial de 2024, ofrecer a la ciudadanía como alternativa contra el “populismo”, una candidatura que parezca popular, pero agrade a la sociedad civil. Suponen encontrar esa dualidad en la figura de Xóchitl Gálvez Ruiz quien, en su afán de cubrirla, ha elegido la mordacidad como tono habitual de su discurso y lo anecdótico chusco como cotidiano activismo en esta nueva faceta política, para dirigirlos especial y directamente contra el quehacer presidencial. El objetivo central de sus impulsores es construir una impostura que encarne la candidatura presidencial opositora asemejándola a una “corcholata”, en busca de crear alguna confusión en el electorado que le reste votos al [email protected] del partido en el gobierno.

Dos virtudes faltan en la oposición política mexicana: autocrítica y vergüenza. Prestos a la descalificación sistemática del proyecto social que lleva a cabo el presidente de la república, como infaltable método de análisis político, dejaron de lado el examen de su propia conducta política cuando fueron gobierno. Llevan cinco años con predilección por este pragmatismo discursivo del ataque sin sustento, basado en la simple descalificación por sistema, impidiéndoles comprender no sólo su lentitud de reacción, sino, su falta de reflexión para construirse como oposición seria y sólida. Su abulia hacia la observación científica del acontecer social hace que las decisiones políticas fundamentales que se toman en nombre de la oposición, estén basadas más en el creer que en el saber. Al fallar una y otra vez sus diagnósticos sobre lo que ocurre en el país y, por ello, no encontrar eco en la población, los lleva cómodamente a concluir que la equivocada es la población, no ellos. Se muestran incapaces de entablar, abiertamente, una discusión política con altura de miras que trate de identificar los retos actuales del país y su esquema político democrático. Confían más en la incesante repetición de sus puntos de vista en los grandes medios de divulgación, en sus intelectuales orgánicos, y opinantes profesionales, que en el resultado de la investigación social. Han olvidado incluso, que, si bien la sociedad observa el comportamiento público del gobierno, la oposición no escapa a ese escrutinio.

Gálvez Ruiz tiene una confesada trayectoria de vida como empresaria, (https://youtu.be/njuDRNf8RIQ), muchos años militando en los proyectos políticos del PAN, y son conocidas sus posturas políticas frente a problemas sociales concretos que le tocó enfrentar en su carrera como servidora pública, al frente de la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indios, y como jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Su selección -entre 43 aspirantes originales- obedece a la imagen que da su indumentaria, ascendencia y nombre indígenas, y un lenguaje coloquial desparpajado que le dan aires populares explotables, mediática y mercadotécnicamente, frente al electorado en busca del voto. Este método, por regla general, no es bien visto en ninguna parte. Ofrecer apariencias en lugar del ser real y verdadero, suele ser un acto calificable de hipocresía, de engaño; es, dar gato por liebre. Si las apariencias engañan, es entendible que la oposición crea ver que López Obrador nos lleva al comunismo, habiendo militado en el PRI y el PRD; y que, a Xóchitl, a pesar de su confesada militancia juvenil en la Liga Obrera Marxista, hasta pretendan hacerla su candidata presidencial. Llegar a creer que por su apariencia puede hacer un buen manejo del Estado, equivale a creer que cualquier persona, por ser pobre, sabe como combatir la pobreza social.

Dado que los partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM), ofrecieron públicamente un proceso democrático para la selección de su candidato, Gálvez guarda hipotéticamente la condición jurídica de aspirante, igual que otras doce personas que también desean esa nominación. La segunda fase de ese proceso selectivo consiste en reunir 150 mil firmas de apoyo registrables en la plataforma habilitada al efecto por el Frente. Sin embargo, desde mediados de julio, los aspirantes se quejan por fallas en el registro de las firmas. (Se quejan por fallas en registro de aspirantes de oposición (msn.com). Y, hasta el lunes 24, los reportes aseguraban la persistencia del problema. (Plataforma para registro del Frente Amplio por México se vuelve a caer | El Universal). Tal deficiencia registral, sin embargo, no está afectando en modo alguno a la eufórica Xóchitl, quien presumió en cuestión de días haber rebasado 160 mil firmas, ir en pos de 200 mil. (Xóchitl suma 160 mil firmas, va por los 200 mil apoyos (msn.com). Llegar a 220 mil. (Logra Xóchitl 220 mil firmas de apoyo (msn.com) Y seguir adelante (Lleva Xóchitl 280 mil firmas, va por medio millón (msn.com). Ya se verá la opinión de los demás aspirantes que vieron atorados sus esfuerzos por registrar las firmas recabadas, sobre la velocidad registral de la senadora.

Aunque formalmente tiene la condición de aspirante a la candidatura, en la cúpula, donde se toman las decisiones políticas fundamentales del frente opositor, está claro que la designación de Gálvez es una orden superior al estilo del PRI; un dedazo. Ella lo sabe. Su comportamiento político observable ya no es de aspirante, sino de candidata presidencial. Cuatro hechos confirman esta hipótesis: a) La cargada; b) El discurso triunfalista; c) El plan económico; y d) La adelantada profecía periodística de correr el riesgo de ser la Colosio II.

La cargada, en el más estricto sentido priista, se está dando de diversas maneras. Las declinaciones a la candidatura de Lilly Téllez, Germán Martínez, Mauricio Vila, Claudia Ruiz Massieu, Gustavo de Hoyos, Alejandro Murat; representan cederle el paso. El respaldo a su candidatura expresado por los expresidentes del PAN, Gustavo Madero y Germán Martínez, así como el exlíder camaral Damián Zepeda, son avales para ella. Mediáticamente pueden oírse todo tipo de elogios: “Una luz de esperanza”, “Una vírgen”, “Xóchitl es un fenómeno, porque ni siquiera partido tiene”, entre otros.

El discurso ya triunfalista de la senadora, desea hacer creer a la ciudadanía que sin haber tenido en estos años de gobierno obradorista, un papel opositor destacado, que goce de algún reconocimiento público, sino sólo por ser candidata de la oposición y contar en su haber con actos de protesta, a su modo, (plantón en el Senado, disfraz de botarga de dinosaurio, encadenamiento, intento de ingreso a la mañanera, etc.); son méritos más que suficientes para justificar un ascenso vertiginoso en las encuestas de preferencias electorales. Afirmaciones como <<El presidente va a intentar impedir a como dé lugar a que yo sea candidata>>; << Elon Musk ya me ayudó a subir en preferencias>>; <<Se está construyendo un gobierno de coalición, “un proyecto sin odios, sin divisiones, sin ricos ni pobres, sin indígenas y no indígenas, todos juntos. Que no haya un país de solo algunos, un país donde quepamos todos, eso es lo que yo estoy buscando>>. Este discurso foxista, viene acompañado de un respaldo mediático que le asigna, de entrada, un altísimo nivel de preferencia electoral: <<Si la senadora panista Xóchitl Gálvez fuera la responsable del Frente Amplio por México en las elecciones presidenciales de 2024, estaría a 12 puntos del excanciller Marcelo Ebrard, 11 de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a cinco del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Así lo mostró una encuesta de El Financiero, en la que se analizan diversos escenarios rumbo a las elecciones del próximo año, en la que también fue analizado el papel de Movimiento Ciudadano, pues sin él la diferencia se acorta entre las “corcholatas” y Xóchitl Gálvez. (Xóchitl Gálvez acorta distancia frente a “corcholatas” rumbo a 2024 (msn.com).

Del proyecto económico social que ofrecerá como plataforma, Gálvez lleva la ventaja de no tener que esforzarse en plantearlo. Su elaboración le ha sido encomendada a José Ángel Gurría Treviño, secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo y, durante quince años -2006 a 2021- secretario general de la OCDE; quien <<aportará su experiencia para impulsar la participación de expertos e incluir las mejores prácticas en la construcción del Frente”. Gurría detalló que integrarán grupos de trabajo enfocados a temas como democracia y Estado de Derecho, políticas sociales en educación y salud, campo, seguridad y economía>>. Encabeza Gurría trabajos para construir plataforma del Frente Amplio (msn.com). Así, la visión empresarial de la conducción del país estará plenamente garantizada: <<Yo no soy una mujer que critique todo o que tire toda la basura, ¡los programas sociales se quedan! Porque están bien, porque son justos, porque son indispensables, eso no hay discusión, lo que esté bien de este Gobierno se va a quedar, pero lo que esté mal hay que corregir el rumbo>>. (Los programas sociales ¡se quedan!: Xóchitl (msn.com). El problema será el rumbo de la corrección.

La mejor confirmación de que Gálvez es ya candidata del Frente, la dio una ópera prima bufonesca; una infamia reveladora de la desfachatez y miseria moral de sus creadores e impulsores. Beatriz Pagés, Joaquín López-Dóriga, Raymundo Riva Palacio, y Ricardo Alemán, entre otros, olvidaron los tiempos del calendario fijado para seleccionar al candidato de la oposición; y, cuando Xóchitl aún es aspirante, de consuno, orquestaron sus “opiniones” para decir que podría correr la misma suerte que el candidato Luis Donaldo Colosio, dándole subliminalmente ese carácter, que formalmente aún no tiene.

Esta ópera tiene, por lo menos, dos lecturas: una, desvela el engaño social que reviste el proceso para elegir candidato opositor, existiendo, de hecho, una decisión tomada; dos, exhibe el recurso deleznable de hacer de la política fango, en sustitución irracional de la carencia de argumento político. El truco ya se ensayó con Ciro Gómez Leyva, previo a la elección del Estado de México. La memoria histórica registra que los asesinatos de personas importantes en política -Manuel “Maquío” Clouthier, Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, y 600 perredistas- ocurrieron en tiempos de la política nacional liderada por el PRI; y otros -Ramón Martín Huerta, Juan Camilo Mouriño, y José Francisco Blake Mora, en tiempos del PAN. Este retorcimiento de la “libertad de expresión”, vuelve a evidenciar el uso criminal, faccioso e inmoral de las noticias y contenidos que ofrecen los medios bajo control monopólico privado. El colmo de esta campaña de miedo es que la “candidata” acepte asumirse como parte de esa despreciable versión: (No temo por mi vida, aquí estoy lista: Gálvez (msn.com). La sensatez política la obligaría a conocer, o no olvidar, la historia de gobierno de los partidos que la respaldan. Ahora bien, esta ópera de los bufones del viejo régimen podría tener otra encomienda. Dado que su figura política no es atractiva para multitudes, hecho que ella reconoce diciendo que si gana Santiago Creel o Enrique de la Madrid, ella se sumará; podríamos estar frente al inmoral método ideado para bajarla de la contienda.

Teniendo clara la dimensión de los intereses económicos y políticos que están en juego con la elección presidencial, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué cosas están dispuestos a hacer los grupos de poder que dominaron por décadas al país, en su intento por recuperar el control del Estado mexicano?

Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de julio de 2023.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO