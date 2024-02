OpenAI contrataca al diario ‘NYT’; lo acusa de piratear su ChatGPT

San Francisco. OpenAI contratacó ante la justicia a The New York Times (NYT), que lo denunció por violar sus derechos de autor, acusando al diario estadunidense de piratear su interfaz de inteligencia artificial (IA) ChatGPT para producir resultados altamente anómalos.

OpenAI presentó el lunes un recurso ante la justicia de Nueva York para pedir al tribunal que excluya ciertos elementos y cargos de la denuncia de The New York Times.

“Contrario a los alegatos (…), ChatGPT no sustituye en modo alguno la suscripción a The New York Times”, argumenta la empresa emergente californiana.