La opción revolucionaria… ¿desaparece?

A la memoria del maestro

Pedro Castillo Salgado.

Ex preso político del movimiento estudiantil

del 68 y del 71.

Siempre que nos hemos preguntado el significado de los miles monumentos que se yerguen en todo nuestro territorio, pensamos en que la semiótica del Estado está empeñada en brindarnos estatuas de héroes lejanos, impolutos y que refuerzan los valores del gobierno, no del pueblo. Dependiendo de qué partido ostente el poder, se erigen las imágenes acordes al discurso en turno. Los colores oficiales se pintan en uniformes, ropas, símbolos, fotografías, anuncios, bardas, logotipos, lemas, campañas, etc.

Aunque también el pueblo organizado tiene sus propios símbolos y signos –algunos muy reconocibles, como Zapata y su “Tierra y libertad”– existen otros menos populares, aunque variablemente dogmáticos como la estrella roja o la hoz y el martillo cruzados. Hay intentos de nuevos símbolos que representan las nuevas luchas, como la pala de las madres buscadoras. Por muy dolorosa, la representación de ese signo, aún no ha logrado ponernos a todos a tomar las palas e incorporarnos a las búsquedas. Es decir, el símbolo existe, pero aún no logra representarnos a todos. Lo mismo sucede cuando se erigen antimonumentos: es tan dolorosa la reivindicación de la lucha que no queremos ser parte ella. Apoyamos a las madres buscadoras, pero no queremos ser ellas, apoyamos a los familiares de las víctimas de feminicidio, pero no queremos ser también víctimas. Hay también símbolos de luchas legítimas que ya fueron apropiadas por el Estado, que dejaron de sernos cercanas. De un tiempo a la fecha, cada 2 de octubre, hay un acto oficialista muy mono en la Plaza de las Tres Culturas, así de a poco, van retirándonos de los símbolos o reprimiéndonos si los reapropiamos (como lo intentó el bloque negro en el Memorial del Centro Cultural Tlatelolco).

La revolución institucionalizada… otra vez

Hace 60 años, un 23 de septiembre, 13 guerrilleros, dirigidos por el profesor Arturo Gámiz García, convencidos de terminar con los abusos, explotación, agravios y despojos de los caciques, ganaderos y compañías madereras y algodoneras, atacan el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua. Fue un referente para gestar la lucha armada de la Liga Comunista 23 de Septiembre y posteriores movimientos sociales.

“Los cuerpos de Arturo Gámiz y Pablo Gómez iban a ser trasladados en avión a Chihuahua. Estaban ya en el rústico aeropuerto de la población metidos en bolsas, pero llegó el gobernador Giner Durán y ordenó que todos los cadáveres fueran sepultados ahí mismo en una fosa común. ‘Era tierra lo que peleaba, ¿no? ¡Pues denles tierra hasta que se harten!’, dijo el gobernador.”

(Revista Proceso, número 99, septiembre 1978, El asalto al cuartel Madera, el 23 de septiembre de 1965, Francisco Ortiz Pinchetti).

Pero… En torno al 60 aniversario, fue inaugurado un monumento conmemorativo que “honra la memoria de los guerrilleros caídos”, en medio de autoridades municipales, estatales y federales, y familiares de los combatientes. Entre la crema y nata del reformismo, se encontraba el oficialismo de la CNDH (así en minúsculas) y el Senado (no vale la pena nombrarlos), y la voz del sobreviviente Florencio Lugo: “Perdimos una batalla militar, pero logramos un triunfo ideológico y político que está en la historia y seguirá en la historia para ejemplo de esta generación y de las que vienen”. Mientras se erigen monumentos grandilocuentes… los muertos, muertos están.

Otros símbolos sin monumentos

A mediados del pasado agosto, en la lucha por los desaparecidos hubo un par de actos que emocionaron por la fuerza del acto: un grupo de familiares de desaparecidos, sostuvieron una protesta al pie de la asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México: “Tomamos la bandera, que es algo simbólico para todo México, porque estamos en guerra con el gobierno porque no nos quieren hacer caso de nuestros desaparecidos”. Unos días después, y a 47 años de su Primera Huelga, el Comité ¡EUREKA!, se declara nuevamente en huelga de hambre, frente a Palacio Nacional, exigiendo una audiencia con la presidenta de la república para pedirle de respuesta a su lucha indomable, “¿dónde están los desaparecidos políticos?”, (PD. Muchos agregamos: ¿para cuándo la reapertura del Museo de la Memoria Indómita?). A pesar del poco tiempo de resistencia, ambos actos lograron recordarnos que no hay mejor monumento que la lucha y la resistencia.

Pedro, una vida de lucha

Por ello, nuestro compañero y amigo Pedro Castillo Salgado, no tendrá monumentos ni esculturas (tampoco muchos compañeros y compañeras que han dejado todo por el cambio que no llega). No tendrán elogios ni odas, (tal vez un libro, una mención en la historia… un pastel de naranja), ningún funcionario lo alabará desde el púlpito del poder. No así sus compañer@s, quienes honrarán su memoria con toda una vida de lucha.

¿Qué es la conciencia revolucionaria?

En general, la conciencia revolucionaria es el conjunto de ideas, convicciones y compromisos que hacen que una persona considere necesaria la revolución y que la llevan a participar en la lucha por realizarla; está compuesta por la comprensión de la injusticia de la situación en que se encuentra el pueblo, debido a la explotación, la opresión o la exclusión a que es sometido, por la comprensión de la necesidad de romper con esa situación injusta, por la comprensión de la necesidad de una estrategia capaz de lograr la ruptura del régimen, y por el compromiso y la participación efectiva en la lucha por el cambio. En suma, es una conciencia crítica.

En particular y en las actuales circunstancias de nuestro país, donde la oligarquía financiera ejerce su dominio sobre el conjunto de la sociedad por medio de un régimen oligárquico, la conciencia revolucionaria, se encuentra formada,

En primer lugar, por la comprensión de que los mexicanos vivimos una situación en la que no existe democracia, ni justicia, ni libertad y de que la soberanía popular ha sido usurpada por la oligarquía financiera y la soberanía nacional está siendo agredida por el capital financiero internacional y de que eso es injusto;

En segundo lugar, por la convicción de la necesidad conquistar la democracia, la justicia, la libertad, la soberanía popular y la soberanía nacional para nuestra patria;

En tercer lugar, por la convicción de la posibilidad y de la necesidad de conquistar estos objetivos por medio de una estrategia que combine según tiempos y territorios concretos todas las formas de lucha;

En cuarto lugar, por el compromiso y la práctica de participar en la lucha por el cambio.

En nuestro país son revolucionarios actualmente los que luchan efectivamente por lograr la ruptura revolucionaria del régimen de la oligarquía financiera, y comprenden la necesidad de utilizar las más diversas formas de lucha para lograr el cambio (aunque ellos no necesariamente las utilicen todas). Esto independientemente de otros elementos de sus concepciones (pues pueden tener motivaciones o demandas étnicas, de género, ambientales, o de otro tipo), independientemente, también, de su composición social o de la forma de lucha en la que participen o de la profundidad que quieran darle al cambio (pues algunos quisieran profundizar el proceso para pasar inmediatamente a construir el socialismo, al tiempo que otros se conforman con una democracia burguesa, mientras que otros queremos profundizarlo por medio de la construcción del Poder Popular para construir un sistema de transición).

¿Es “lo revolucionario” una propiedad que se posea de una vez y para siempre? ¿El que alguien sea revolucionario en un momento determinado, garantiza que lo sea siempre?

¿Hará falta un alto nivel intelectual o una gran capacidad de expresión teórica para tener conciencia revolucionaria?

La Lucha de Clases: una guerra que dar desde la consciencia

Decía Mao Tse Tung que podemos perder mil batallas pero al final ganaremos la guerra. Esta afirmación lejos de ser una propuesta teleológica, fatalista, de un destino predestinado por las leyes de la historia es simplemente una deducción lógica de uno de los posibles escenarios del devenir de la sociedad de nuestros días. No es algo que ocurrirá inevitablemente, pero nos muestra la meta a conquistar en la búsqueda de una sociedad simplemente humana, en la que nadie explote a nadie y donde tampoco ningún ser humano tenga que sufrir por carencias para satisfacer sus necesidades vitales.

Pero conquistar el objetivo implica vencer al enemigo, derrotar a el capital, personificado en sus representantes: los capitalistas, los dueños, los gobernantes y los integrantes y ejecutores que sustantivan al Estado en su misión de someter a los explotados, de ejercer la dominación sobre la sociedad Esto es una guerra y como han propuesto los estudiosos de sus leyes hay que, primero, conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos, luego conocer, el «teatro de la guerra», es decir el ámbito general en el que se desarrollan las hostilidades y enseguida conocer al máximo posible el «campo de batalla» para poder usar la estrategia y las tácticas que nos permita «imponer nuestra voluntad al enemigo», lo que constituye el objetivo de la guerra.

Así, como bien dijera Mao, hemos perdido muchas batallas porque tal vez no hemos sido capaces de reconocer que en la actualidad el «teatro de la guerra» se ubica principalmente

en la ideología, es decir que, hoy por hoy, es en el ámbito cultural en el que se dan las batallas más importantes. Esto no quiere decir que no hay batallas en el campo económico o en el político, sino que la guerra se centra en lo ideológico.

No está demás repetir que «la ideología dominante es la ideología de la clase dominante», porque es a través de esta ideología que se ejerce la dominación que crea las condiciones necesarias para la reproducción del capital sin sobresaltos sociales, ya que las clases explotadas se encuentran sometidas.

Sin embargo, la dominación ideológica no es ni ha sido una constante. Un momento importante en la historia de la lucha se dio en mayo: Chicago, el mercado del heno y sus secuelas. En lo inmediato la injusticia brutal e inhumana del aparato represivo ejercida por los testaferros de ese Estado encargado de mantener las condiciones necesarias para la explotación desmesurada de los trabajadores: jueces, policías, leyes, cárceles, cadalsos. Luego la conciencia del trabajador colectivo, la superación de la «individualidad» y la conquista de la jornada laboral de ocho horas.

En principio la conciencia del trabajador colectivo marcó una nueva etapa en la guerra, en la lucha de clases, surgieron los sindicatos como expresión de esa colectividad, no sólo como una expresión táctica, para la obtención de mejores condiciones de vida y de trabajo, leyes laborales, contratos colectivos, etc., sino como un punto de apoyo para superar la atomización producida por el individualismo y fundar escuelas de lucha.

Pasó un siglo y el tiempo deterioró a la organización sindical, que de escuela de lucha se transformó primero en mero agente de ventas de la fuerza de trabajo y luego con la corrupción de los líderes en aparatos de política clientelar al servicio de los intereses de la clase dominante y, finalmente, en una extensión informal del Estado para la dominación de los explotados. Con lo anterior, también cambiaron las formas y los mecanismos para el ejercicio de la dominación. En la época de las grandes luchas del trabajador colectivo de finales del siglo XIX y principios del XX, la batalla ideológica se libraba en condiciones mucho más parejas. La burguesía contaba con los periódicos, que el proletariado no podía comprar y las vanguardias se defendían y atacaban con los volantes, las octavillas que burlando la vigilancia de la tira llegaban a las manos de los trabajadores.

Surgió la radio primero y, hacia la mitad del XX, la televisión como instrumentos publicitarios para la venta de productos e incentivar el consumo, fuente de la riqueza al convertir la plusvalía en ganancia. Así los medios de difusión crearon nuevas necesidades e introdujeron en las conciencias la idea de progreso, identificando éste con el mayor consumo de los nuevos satisfactores creados para las nuevas necesidades. Esto arrastró consigo a toda la población, en la que aumentó su participación -o el deseo de participar cada vez más en el consumo y con esto emparejarse de alguna manera con el paradigma burgués enaltecido por los medios.

La identidad ficticia consumo=progreso enraizó y, junto con la publicidad, acentuó la enajenación de la sociedad y favoreció el avance de la dominación. La atomización del trabajador colectivo por los compromisos crediticios y la presión del ejército industrial de reserva, generó gran temor al despido.

Progreso-consumo y terror cerraron la pinza. Las conquistas han retrocedido y el empleo y el salario se vuelven más precarios. Se ha perdido una batalla.

Se hace necesario recomponer las fuerzas y forjar nuevas armas para recuperar la iniciativa con una estrategia nueva y con las tácticas consecuentes para avanzar en nuestra guerra de liberación: liberación de la esclavitud que significa el consumo exacerbado vinculado tanto a la destrucción del hábitat como a la explotación de los seres humanos.

Uriel Aréchiga Pepe 1963-2017. El Zenzontle. Número 100, mayo 2012.

¡Lo imposible es lo que nosotros tenemos que hacer, porque de lo posible se encargan los demás todos los días!

Simón Bolívar Respuesta al general Páez, 1819

