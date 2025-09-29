OOSAPAT pide auxilio al ayuntamiento para cubrir su deuda de 70 mdp con Conagua

Tehuacán. El Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT) enfrenta una deuda de más de 70 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual se ha acumulado desde 2018, principalmente por concepto de descargas de aguas residuales. Al respecto Julián Castillo Tenorio, director del OOSAPAT, señaló que se busca establecer un convenio de pago para saldar la deuda en dos años y medio.

De igual manera adelantó que el OOSAPAT recurrirá al ayuntamiento para solicitarle un subsidio para cubrir parte de ese pago e ir disminuyendo el adeudo que prácticamente se ha convertido en una bola de nieve, porque va creciendo conforme pasa el tiempo, dado que a lo que se debe se va sumando lo que corresponde a esta administración.

Son dos conceptos que conforman esa deuda; uno es la explotación de aguas nacionales, es decir la extracción que se hace del líquido para surtir del mismo a la ciudadanía y el otro es por las descargas de aguas residuales.

Descartó que se pueda lograr un convenio para condonar el pago, ya que la ley de ingresos no estipula esa posibilidad, de modo que solo resta buscar que se permita pagar en varias entregas.

Confío en que el ayuntamiento acceda a brindar el subsidio antes de que termine el año, para así disminuir un poco y evitar que el próximo se eleve la cantidad, pero no indicó la cifra que buscan obtener del gobierno municipal que recientemente les entregó un apoyo de 5 millones de pesos, para cubrir gastos de operatividad y al inicio de la gestión municipal hubo una cantidad similar para pagar un adeudo con Comisión Federal de Electricidad.

Indicó que además del apoyo que se solicitará a la comuna, la otra opción para pagar es mejorar la recaudación de OOSAPAT, para lo cual hicieron cambios y ajustes a fin de abarcar a todos los usuarios morosos, lo que no se había realizado en administraciones pasadas para recuperar parte de la cartera vencida.

En ese sentido expuso que hay usuarios cuya deuda data de hace cinco años, a quienes les están haciendo llegar sus notificaciones para exhortarlos a acercarse a cubrir sus adeudos y de ese modo ponerse al corriente.

