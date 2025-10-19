Domingo, octubre 19, 2025
La ONU ‘murió’ en Gaza cuando fallecieron de hambre los dos primeros bebés: relator

La Jornada

Michael Fakhri, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, afirmó que “la ONU murió en Gaza” cuando dos niños palestinos: Mahmoud Fattouh (de dos meses) y Yazan al-Kafarneh (de 10 años) fallecieron de hambre en febrero y marzo del año pasado.

Al dirigirse a una audiencia del comité de la Asamblea General del organismo en Nueva York, Fakhri declaró:
Estos fueron los primeros niños que, según se informa, murieron por desnutrición y deshidratación durante la reciente hambruna provocada por Israel en Gaza”.

Agregó que:
Cuando un padre sostiene en brazos con impotencia a su hijo hambriento, mirándolo a los ojos, mientras muere de hambre, significa que toda una sociedad está bajo ataque y que la hambruna se extiende.

Cada vez que un niño muere de hambre, deshidratación y desnutrición, el mundo se hunde aún más en el abismo”, aseveró.

