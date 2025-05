ONU: Gaza, en carrera contrarreloj para evitar hambruna generalizada

Nueva York. La Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió ayer que Gaza se encuentra en una carrera contra el tiempo para evitar una hambruna generalizada, mientras Israel apenas permite la entrada de ayuda.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo mundial, aseguró que la asistencia humanitaria permitida por Tel Aviv en los días recientes no cubre ni de cerca las necesidades que enfrentan los 2.1 millones de habitantes de Gaza que ya temen más al hambre que a los bombardeos.

El funcionario se refirió al centenar de camiones que entraron antier en la franja, tras superar numerosos obstáculos administrativos, y que descargaron harina para las panaderías, así como suplementos alimentarios y material médico, insuficiente para compensar la escasez causada por 11 semanas de bloqueo israelí.

Para la ONU, el número que cubriría las necesidades es de 600 camiones de ayuda humanitaria diariamente.

Mientras, Hosam Abu Aida sobrevive en un campamento para desplazados en Gaza, y la falta de alimentos que padecen sus hijos lo tiene atormentado. Temo más al hambre y a las enfermedades que a los bombardeos de Israel.

Como miles de gazatíes más, cada vez que escucha algo de la llegada de ayuda humanitaria se precipita a los locales de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en la ciudad de Gaza. A veces esperas durante mucho tiempo y después, descubres que se trató de una mentira., expuso.

El hambre nos está destrozando, afirma este hombre de 38 años, originario de Beit Lahia, una localidad del norte de la franja cercada por la ofensiva de Tel Aviv.

Um Talal al Masri, de 53 años, relata que la situación es insoportable en la ciudad de Gaza. Nadie nos ha dado nada, todos estamos está esperando. Desde hace dos días escuchamos hablar de la ayuda, pero hasta ahora nada llegó y no hemos recibido nada, se queja. Solamente palabras vacías.

Mis hijos se duermen con hambre todos los días, cuenta Omar Salem, que vive en un campamento de desplazados en Jan Yunis, en el sur del territorio. No queremos más promesas, queremos vivir.

En los comedores populares, la población amontonada raspa las ollas hasta la última cucharada.

En Nuseirat, en el centro del enclave, un grupo de niños espera con desesperación recibir un poco de trigo en un reparto, estirando por encima de sus cabezas los platos vacíos. En el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza, se repite la misma escena.

En tanto, 90 camiones de la ONU con ayuda humanitaria arribaron al enclave después de que Israel mantuvo un feroz bloqueo total desde el 2 de marzo, algunos de los vehículos fueron interceptados por los residentes desesperados por obtener alimentos, reportó Naciones Unidas.

Tenemos entendido que un pequeño número de camiones que transportaban harina fueron interceptados por residentes y su carga retirada, aclaró el portavoz del secretario general de la organización, sin utilizar la palabra saqueo.

Por lo que sé, no se trató de un acto criminal con hombres armados, fue lo que a veces he descrito como autodistribución, que refleja el alto nivel de ansiedad de los habitantes de Gaza que no saben cuándo se producirá la próxima entrega de ayuda humanitaria, señaló Dujarric.

Ataques incesantes mataron a 80 gazatíes

Al continuar con su campaña militar, Israel abatió a más de 80 palestinos en las 24 horas anteriores al reporte nocturno de ayer, reportaron fuentes médicas al noticiero qatarí Al Jazeera.

El total de decesos llega a 53 mil 655 palestinos y a 121 mil 950 heridos desde que comenzó la guerra, tras la violenta incursión de Hamas en territorio israelí que se saldó con mil 200 muertos y unos 250 rehenes el 7 de octubre de 2023.

Las autoridades gazatíes publicaron un listado con los nombres de más de 16 mil 500 menores de edad asesinados por la ofensiva de Israel, entre ellos alrededor de 920 bebés que no llegaron a cumplir un año, afirmaron.

Las fuerzas israelíes advirtieron ayer, en un mensaje en árabe, que ejecutarán operaciones militares de gran intensidad en 14 zonas del norte de Gaza, donde afirmaron que se esconden la operaciones de las organizaciones terroristas.