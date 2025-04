ONG detectan otros tres episodios de ofertas laborales falsas con propósitos de extorsión

El caso de la joven que acudió a una cita de trabajo como edecán, que fue secuestrada, violada por varios hombres, grabada y finalmente extorsionada, no es aislado, sostuvieron organizaciones feministas que han documentado al menos tres casos en el que se identifica el modus operandi de captación y extorsión, por lo que llamaron a autoridades a actuar en consecuencia.

En rueda de prensa los colectivos CAFIS A.C, REDefine Puebla y el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, sostuvieron que luego de la publicación del caso difundido por La Jornada de Oriente el pasado 2 de abril, más testimonios de extorsiones han llegado a los colectivos.

En contraste con las declaraciones de Idamis Pastor, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ha declarado que la denuncia registrada era “un caso único”, activistas detallaron que esta situación se ha registrado como práctica del crimen organizado y como una forma de violencia sexual contra las mujeres jóvenes que se reproduce en un contexto social complejo, donde confluyen la violencia, la precarización laboral y de falta de oportunidades.

Cinthya Ramírez, vocera de REDefine Puebla señaló que de acuerdo al estudio “Trata de Personas: Riesgos tras la pandemia 2021–2022”, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, las víctimas captadas por “vacantes falsas” representan 35 por ciento de los casos de Trata (seguida de la participación directa de familiares con 17%, las promesas de ayuda con 9% y el enamoramiento con 8%).

“Lo que significa que cuatro de cada 10 personas enganchadas por redes de trata en todo el país son captadas a través de ofertas de trabajo falsas, por esta razón, el organismo advierte que los tratantes utilizan métodos similares a los de áreas de Recursos Humanos para engañar a las víctimas”, sostuvo María Luisa Núñez, directora del colectivo Voz de los Desaparecidos.

La joven sobreviviente de la brutal violencia –arropada por las organizaciones– pidió a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor, atender su caso; pues pese a sus declaraciones de la fiscal sobre el seguimiento y atención al caso, ella no ha sido contactada.

“Pido a las víctimas que no se callen, que denuncien, alcen la voz. Le pido a la Fiscal que me ayude, pues no he recibido llamada alguna. Pido por favor que autoridades se acerquen a mí y den seguimiento a mi situación porque no es fácil llevar una vida normal después de esto”, dijo en medio de un estallido de llanto.

Incompetencia de autoridades

La incapacidad de policía Cibernética de Puebla para atender a las víctimas de extorsión contactadas por medio de redes sociales ofertando vacantes de empleo falsas; fue denunciada por una de las sobrevivientes que enfrentó el asedio por semanas y al mismo tiempo la incompetencia y la omisión de la institución que debía auxiliarla por el riesgo al que estaba expuesta.

“Somos una organización que está en todo el país, no hay manera de que canceles. Ya tenemos tus datos, te vamos a levantar si te sigues negando a llegar. ¿Entonces para qué mandaste tus fotos, para qué dijiste que te interesaba el empleo si no llegabas?”, era el mensaje que le repetían a la joven que respondió a un anuncio de una vacante para edecán en Facebook, pero del que se desistió por percibir que “había algo raro”.

En la rueda de prensa, CAFIS A.C. reveló el testimonio de voz, en la una joven describía como angustiada por los mensajes telefónicos –desde diferentes números– y por sus redes sociales, principalmente de facebook, acudió a la Policía Cibernética a la que relató todo, pero la persona que le atendió por teléfono sólo la escuchó sin hacer ninguna recomendación. Fue la joven la que le tuvo que sugerir: “¿Te doy los números de los que me llaman?, quizá puedan investigar quiénes son”, la voz al otro lado del teléfono asintió: “sí, si”. A la fecha, la joven no ha tenido notificación o aviso alguno del caso denunciado desde enero de este año.

Llamado a la prevención

María Luisa Núñez, Cinthya Ramírez y Natalí Arias, directora de CAFIS, hicieron un llamado a medios de comunicación pero sobre todo diferentes autoridades para que realicen una campaña permanente para que se alerte ante estas formas de violencia y se pongan en marcha mecanismos para que las denuncias puedan ser efectivas, garantizando la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y reparación del daño

Arias citó diversas estrategias para verificar ofertas laborales que puedan poner en riesgo a mujeres, insistió en sospechar de aquellas publicadas en redes sociales o en la calle, aunque reconoció que existen algunas publicadas en sitios oficiales, incluso dirigidas a “universitarias foráneas”, por lo que llamó a la cautela.

La abogada Montserrat González invitó a jóvenes que hubieran sido violentadas a interponer denuncias ante la FGE, incluso haciendo uso de las denuncias en línea. Pidió a autoridades dar seguimiento de “manera efectiva” a las víctimas y dar acompañamiento integral

Natali Arias remató: enviamos un mensaje a las víctimas de esta forma de violencia; ustedes no tienen la culpa por confiar en una vacante laboral, ni por las circunstancias que las llevaron a ser víctimas de estos grupos delictivos, ninguna persona merece ser víctima de la manipulación, la extorsión o de violencia sexual en el contexto de laboral.