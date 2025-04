ONG detectan otros tres casos de ofertas laborales falsas, con propósitos de extorsión

El caso de la joven que acudió a una cita de trabajo como edecán, que fue secuestrada, violada por varios hombres; grabada y finalmente extorsionada, no es un caso aislado, sostuvieron organizaciones feministas que han documentado al menos tres casos en el que se identifica el modus operandi de captación y extorsión, por lo que llamaron a autoridades a actuar en consecuencia.

En rueda de prensa los colectivos CAFIS AC, REDefine Puebla y el Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla“, sostuvieron que el caso difundido por La Jornada de Oriente el pasado 2 de abril no es un caso aislado, pues siguen sumándose testimonios que han llegado a los colectivos.

Los activistas sostuvieron que esta práctica es la principal forma para captar víctimas de Trata de Personas, por lo que llamaron a autoridades a actuar en consecuencia.

La joven sobreviviente de la brutal violencia –arropada por las organizaciones- pidió a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor, atender su caso; pues pese a sus declaraciones sobre el seguimiento y atención al caso, ella no ha sido contactada.

Difundieron que el estudio “Trata de personas: Riesgos tras la pandemia 2021-2022”, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, sostiene las víctimas captadas por “vacantes falsas” representan un 35 por ciento de los casos, seguida de la participación directa de familiares con 17 por ciento, las promesas de ayuda con 9 por ciento y el enamoramiento con 8 por ciento.

Incapacidad de policía Cibernética de Puebla para atender a las víctimas de extorsión contactadas por medios de redes sociales ofertando vacantes de empleo falsas, así lo denunció una de las sobrevivientes que enfrentó el asedio por semanas y al mismo tiempo la incompetencia y la omisión de la institución que debía auxiliarla por el riesgo al que estaba expuesta.

“Somos una organización que está en todo el país, no hay manera de que canceles. Ya tenemos tus datos, te vamos a levantar si te sigues negando a llegar. ¿Entonces para qué mandaste tus fotos, para qué dijiste que te interesaba el empleo si no llegabas?”, era el mensaje que le repetían a la joven que respondió a un anuncio de una vacante para edecán en Facebook, pero del que se desistió por percibir que “había algo raro”.

En la rueda de prensa, el testimonio de voz, reveló que angustiada por los mensajes telefónicos –desde diferentes números– y por sus redes sociales, acudió a la Policía Cibernética a la que relató todo, pero la persona que le atendió por teléfono sólo la escuchó sin hacer ninguna recomendación. Fue la joven la que le tuvo que sugerir: “¿Te doy los números de los que me llaman?, quizás puedan investigar quiénes son”, la voz al otro lado del teléfono apuntando: “sí, si”

A la fecha, la joven no ha tenido notificación o aviso alguno del caso denunciado desde enero de este año.

“Gracias gracias a Dios, a mí no me pasó más, pero hay otras chicas que en este momento les puede estar pasando y yo creo que ya estuvo bueno, ya es suficiente y es momento de que ya no nos quedamos calladas con ese tipo de situaciones.