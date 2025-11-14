ONG denuncia “complicidad” de 25 países que suministraron petróleo a Israel en ofensiva a Gaza

Belém. Veinticinco países suministraron petróleo a Israel durante la guerra en Gaza, según un informe publicado ayer por la ONG Oil Change International, que denuncia “complicidad” con lo que calificó de “genocidio”. El informe, publicado en el marco de la COP30 en Brasil, muestra que Azerbaiyán y Kazajistán suministraron 70 por ciento de las entregas de crudo a Israel entre el 1 de noviembre de 2023 y el 1 de octubre de 2025.

También se precisa que Rusia, Grecia y Estados Unidos son los principales exportadores de productos refinados de petróleo a este país.

Estados Unidos fue el único que suministró JP-8, un combustible utilizado por aviones militares.

“Los países que suministraron combustible a Israel durante este período lo hicieron con conocimiento de sus atrocidades”, asevera Oil Change International, organización que aboga por la eliminación gradual de los combustibles fósiles. “Su complicidad queda documentada aquí para que rindan cuentas. Estas naciones deben reconocer su papel en este genocidio y cesar su complicidad”, añade.

La ONG encargó a la empresa de investigación Data Desk el análisis de los envíos de petróleo, identificando 323 durante el período estudiado, con un total de 21.2 millones de toneladas.

La ofensiva de Israel comenzó en octubre de 2023 tras un ataque del movimiento de resistencia islámica Hamas que causó la muerte de mil 221 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la Afp basado en datos oficiales.

Desde entonces, más de 69 mil palestinos, principalmente civiles, han muerto en la franja de Gaza a causa de la campaña militar de Tel Aviv en represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras son consideradas fiables por la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictaminado que las acciones israelíes son ilegales, mientras que una comisión de la ONU concluyó que Israel ha cometido un “genocidio” en Gaza.

Para Irene Pietropaoli, investigadora de derechos humanos y asuntos económicos del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, los países están obligados a respetar la orden provisional de la CIJ, y deben considerar que su asistencia militar o de otro tipo puede considerarse como “complicidad en un genocidio”.

