Omisión de la CNDH favorece impunidad de policías en desaparición de Tomás Pérez

Al cumplirse 35 años de la desaparición del defensor indígena del territorio, Tomás Pérez Francisco, sus familiares y organizaciones solidarias denunciaron la omisión y negligencia de las comisiones nacional (CNDH) y estatal (CEDHP) de Derechos Humanos han contribuido a la impunidad de los autores de su ausencia forzada, que serían elementos de la desaparecida Policía Judicial.

“Algo que queremos señalar, que es parte de un proceso que vivimos en Pantepec y quizá uno de los momentos más significativos que se tuvieron, fue la matanza del 2 de junio de 1982, pero que de ahí desencadenó también toda una serie de violencia, pero que no solamente era acometida por los ganaderos, sino que era acometida por la propia Policía Judicial del Estado, principalmente la que estaba destacamentada en Xicotepec de Juárez, y es a quien nosotros llamamos la atención, llamamos la atención a quienes ahora gobiernan y también a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pues no solamente han sido omisas, sino que han sido incapaces, han sido negligentes y no han querido tomar y documentar toda la impunidad que se ha generado, no solo en la desaparición forzada de Tomás, sino en todos los hechos, en todas las violaciones a derechos humanos que han ocurrido, que ocurrieron anterior y que ocurrieron posteriormente”, denunció Guadalupe Pérez Contreras, hijo de Tomás Pérez Francisco.

El 2 de mayo de 1991, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos presentó ante la CNDH el expediente 1991/4302, a manera de queja, denunciando la desidia de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy convertida en fiscalía) en la búsqueda de Tomás Pérez Francisco. El 30 de abril de 2021 se presentó otro escrito de queja ante el mismo organismo para que coadyuve en la exigencia de que las indagatorias sean llevadas a cabo por la Oficina Especial para Investigar la Represión y la Desaparición Forzada por Violencia Política del Estado. Sin embargo, el 14 de junio de 2023, la comisión cerró el expediente de queja y lo turnó al Programa de Personas Desaparecidas, lo que supuso 32 años perdidos en el trámite.

Guadalupe Pérez precisó que la última noticia del paradero de su padre es que, tras ser detenido el 1 de mayo de 1990, luego de un asalto de la Asociación Ganadera de Pantepec al campamento de La Sabana, fue llevado al Rancho Las Palmas, que era propiedad de los pecuarios, que también era usado por la Policía Judicial, hoy Policía Ministerial.

El hijo buscador presentó una línea del tiempo gráfica para explicar los antecedentes y hechos posteriores a la desaparición de su progenitor, demandando a las autoridades esclarecer los hechos.

En el zócalo de la capital poblana, justo en el Árbol de la Esperanza -el memorial a los desaparecidos- Guadalupe Pérez estuvo acompañado de representantes del Instituto Ignacio Ellacuría de al Universidad Iberoamericana Puebla y de María Luisa Núñez Barojas, vocera del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla.